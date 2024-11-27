Лига чемпионов27 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 27 ноября 2024, 04:45
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Янг Бойз – Аталанта – 1:6. Дубли Ретеги и Де Кетеларе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
27 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 27 ноября 2024, 04:45
44
0
Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Крупную победу одержала Аталанта над Янг Бойз (6:1).
⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября
22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Аталанта (Италия) – 1:6
Голы: Ганвула, 11 – Ретеги, 9, 39, де Кетеларе, 28, 56, Колашинац, 32, Самарджич, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Аталанта).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Колашинац (Аталанта).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Сильвер Ганвула (Янг Бойз).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
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