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Лига Чемпионов
Янг Бойз
26.11.2024 22:00 – FT 1 : 6
Аталанта
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 27 ноября 2024, 04:45
44
0

Янг Бойз – Аталанта – 1:6. Дубли Ретеги и Де Кетеларе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 27 ноября 2024, 04:45
44
0
Янг Бойз – Аталанта – 1:6. Дубли Ретеги и Де Кетеларе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Крупную победу одержала Аталанта над Янг Бойз (6:1).

⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Аталанта (Италия) – 1:6

Голы: Ганвула, 11 – Ретеги, 9, 39, де Кетеларе, 28, 56, Колашинац, 32, Самарджич, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Аталанта).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Колашинац (Аталанта).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Сильвер Ганвула (Янг Бойз).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
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Аталанта Янг Бойз Сеад Колашинац видео голов и обзор Лига чемпионов Лазар Самарджич Шарль де Кетеларе Матео Ретеги
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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