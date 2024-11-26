Бывшие соперники Шахтера определили лучшего. Аталанта разгромила Янг Бойз

26 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов встречались швейцарский «Янг Бойз» и итальянская «Аталанта».

Если у донецкого «Шахтёра» возникли проблемы с «Янг Бойз», то у «Аталанты» их не было с первых минут.

Хотя на 11-й минуте счёт был 1:1, швейцарцев надолго не хватило.

В итоге дубль Матео Ретеги, дубль Шарля Де Кетеларе и голи Сеада Колашинаца с Лазаром Самарджичем довели счёт до разгромного. «Янг Бойз» ответил лишь голом Сильвера Ганвулы.

«Аталанта» после 5-го тура на 4-й строчке с 11 зачетными баллами. «Янг Бойз» замыкает турнирную таблицу (36-е место) без зачетных баллов.

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября

Янг Бойз (Швейцария) – Аталанта (Италия) – 1:6

Голы: Ганвула, 11 – Ретеги, 9, 39, Де Кетеларе, 29, 56, Колашинац, 32, Самарджич, 90+1

Янг Бойз: фон Бальмос, Блум, Камара, Лаупер, Хаджам, (Хаджам, 78), Ниассе, Угринич, Лакоми, (Малеш, 46), Колли, (Вирджиньюс, 46), Ганвула, (Иттен, 61), Монтейро (Элия, 67)

Аталанта: Карнесекки, Коссуну, Гин, (Годфри, 80) Колашинац, (Толой, 75), Куадрадо, де Рон, Пашалич, Руджери, Брешианнини, (Самарджич, 63), Де Кетеларе, (Палестра, 75), Ретеги (Дзаньоло, 63)

Предупреждения: Колли, 44, Элия, 74 – Брешианини, 45.

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine