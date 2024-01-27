27 января состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвень (WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.

Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна.

Чжэн Циньвень впервые сыграла в финале мейджора. Она стала первой китаянкой с 2014 после Ли На, которой удалось побороться за трофей на этой серии турниров. 10 лет назад Ли На выиграла на АО.

После завершения поединка традиционно состоялось награждение на центральном корте Australian Open Rod Laver Arena.

ФОТО. Принцесса Китая и «нейтралка». Как проходило награждение Aus Open