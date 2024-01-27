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  4. ФОТО. Принцесса Китая и «нейтралка». Как проходило награждение Aus Open
Australian Open
27 января 2024, 12:59 |
707
3

ФОТО. Принцесса Китая и «нейтралка». Как проходило награждение Aus Open

27 января Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвень в финальном поединке мейджора

27 января 2024, 12:59 |
707
3
ФОТО. Принцесса Китая и «нейтралка». Как проходило награждение Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень и Арина Соболенко

27 января состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвень (WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.

Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна.

Чжэн Циньвень впервые сыграла в финале мейджора. Она стала первой китаянкой с 2014 после Ли На, которой удалось побороться за трофей на этой серии турниров. 10 лет назад Ли На выиграла на АО.

После завершения поединка традиционно состоялось награждение на центральном корте Australian Open Rod Laver Arena.

ФОТО. Принцесса Китая и «нейтралка». Как проходило награждение Aus Open

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Арина Соболенко Чжэн Циньвень Australian Open 2024 фото награждение фотогалерея
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Swimmer
це не рiвень фiналу такого турнiру. "Гра" кiтаянки ще раз пiдкреслила випадковiсть ii потрапляння  до фiналу.
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+2
zaval1965
Кентавру нет равных среди женщин.
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0
Vitason
Обидно,досадно ,но на месте китаянки,могла быть Даяна и возможно,как победитель ибо против нее играла бы фашистка,а это стимулировало бы Даяну, больше чем возможно выигранный трофей,уверен,что наша против окупантки намного сильнее сыграла бы,чем китаянка! Но все впереди,скоро наши новые победы!!
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0
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