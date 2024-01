Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону

В феврале 2023-го известный шведский специалист Свен-Еран Эрикссон, который был на пике славы в ремесле в «девяностых» и начале «нулевых» годов, покинул пост спортивного директора «Карлстада». В этом клубе маститый экс-наставник отработал всего около года, а в новой должности спортдира так и вовсе лишь пару месяцев. Тогда в СМИ сообщалось, что продолжать активную работу в профессиональном футболе Эрикссону помешали проблемы со здоровьем, но никакой конкретики в публичной плоскости не было.

Спустя почти год, уже в январе 2024-го, Свен-Еран Эрикссон признал, что у него терминальная (конечная, при которой уже не помогают никакие виды лечения, и прогноз неблагоприятный) стадия рака. В лучшем случае, как признался экс-коуч «Ромы», «Бенфики», «Лацио», «Манчестер Сити», сборной Англии и ряда других команд, медики отвели ему еще лишь один год. В худшем – даже меньше…

«Все видят, что у меня не очень хорошая болезнь. Да, это рак. Но я постараюсь сражаться как можно дольше. Понимаю, что в лучшем случае проживу год, в худшем – меньше. Хотя в лучшем, может быть, и дольше. Врачи не могут быть уверены на сто процентов, они не могут назначить день. Лучше не думать об этом, нужно обмануть мозг. Можно ходить вокруг, все время думая об этом, сидеть дома, выглядеть жалким и говорить, что тебе так не повезло. Но надо видеть позитивные моменты. Нельзя себя хоронить», — сказал Эрикссон.

Свен-Еран Эрикссон оказался последним главным тренером «Манчестер Сити» в «дошейховый» период этого клуба. С 2001 по 2006 годы он возглавлял национальную сборную Англии, а затем принял приглашение от «горожан», с которыми отработал лишь один сезон-2007/08. То был период, когда за «Манчестер Сити» выступали такие футболисты как Валерий Божинов, Ведран Чорлука, Дариус Васселл, Стивен Айрленд, Эмиль Мпенза, а наиболее дорогостоящим игроком команды являлся экс-полузащитник «Шахтера» Элано, который не так давно признался, что его главной ошибкой в карьере является слишком ранний отъезд из английской Премьер-лиги.

По итогам сезона-2007/08 «Манчестер Сити» финишировал на девятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, проиграв землякам и злейшим оппонентам из «Манчестер Юнайтед», которые под началом величественного сэра Алекса Фергюсона стали чемпионами, аж 32 очка.

Летом 2008 года в «Манчестер Сити» началась масштабная революция, которая сперва привела к смене собственников клуба, а впоследствии – и к тотальным изменениям в кадровой политике. Свен-Еран Эрикссон фактически был уволен новыми владельцами, хотя официально клуб проинформировал о расставании по взаимному согласию сторон. Вряд ли швед хотел так рано покидать стан «горожан», с которыми у него действовал контракт еще на два года, но против воли шейхов Свен-Еран пойти не мог никак.

После того Эрикссон еще раз возвращался в Англию для работы главным тренером: по ходу сезона-2010/11 его позвали в «Лестер», где шведский специалист отработал чуть более года. Что правда, тот опыт уже никак не был связан с Премьер-лигой, ведь «лисы» в тот момент обитали в Чемпионшипе, а вернуться в элитарный дивизион им посчастливилось уже лишь в сезоне-2014/15.

После «Лестера» Эрикссон работал техническим директором в клубах из Таиланда и ОАЭ, был главным тренером нескольких команд китайской Суперлиги, а с 2018 по 2019 годы возглавлял национальную сборную Филиппин. Уже впоследствии Свен-Еран перешел в скромный шведский «Карлстад», но ему так и не удалось воплотить в жизнь, пожалуй, главную мечту в тренерском ремесле – возглавить «Ливерпуль».

О том, что Эрикссон всегда мечтал стать коучем «красных» шведский наставник не так давно рассказал в общении с журналистом Sky News.

«Я всегда хотел стать тренером «Ливерпуля». Мой отец все еще жив и он до сих пор болеет за «Ливерпуль», и я тоже болею за «Ливерпуль», я всегда был их фанатом. Поэтому я всегда хотел быть тренером «Ливерпуля», и пускай этого уже точно никогда не произойдет, но я по-прежнему фанат «красных», – заявил Эрикссон.

"I'm a Liverpool supporter... I've always been."



Sven-Goran Eriksson tells @skynewsniall he "always wished to be the manager of Liverpool" - and says he thinks England can win this summer's Euros.https://t.co/SGZSui6EXl



