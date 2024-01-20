Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону

В феврале 2023-го известный шведский специалист Свен-Еран Эрикссон, который был на пике славы в ремесле в «девяностых» и начале «нулевых» годов, покинул пост спортивного директора «Карлстада». В этом клубе маститый экс-наставник отработал всего около года, а в новой должности спортдира так и вовсе лишь пару месяцев. Тогда в СМИ сообщалось, что продолжать активную работу в профессиональном футболе Эрикссону помешали проблемы со здоровьем, но никакой конкретики в публичной плоскости не было.

Спустя почти год, уже в январе 2024-го, Свен-Еран Эрикссон признал, что у него терминальная (конечная, при которой уже не помогают никакие виды лечения, и прогноз неблагоприятный) стадия рака. В лучшем случае, как признался экс-коуч «Ромы», «Бенфики», «Лацио», «Манчестер Сити», сборной Англии и ряда других команд, медики отвели ему еще лишь один год. В худшем – даже меньше…

«Все видят, что у меня не очень хорошая болезнь. Да, это рак. Но я постараюсь сражаться как можно дольше. Понимаю, что в лучшем случае проживу год, в худшем – меньше. Хотя в лучшем, может быть, и дольше. Врачи не могут быть уверены на сто процентов, они не могут назначить день. Лучше не думать об этом, нужно обмануть мозг. Можно ходить вокруг, все время думая об этом, сидеть дома, выглядеть жалким и говорить, что тебе так не повезло. Но надо видеть позитивные моменты. Нельзя себя хоронить», — сказал Эрикссон.

Свен-Еран Эрикссон оказался последним главным тренером «Манчестер Сити» в «дошейховый» период этого клуба. С 2001 по 2006 годы он возглавлял национальную сборную Англии, а затем принял приглашение от «горожан», с которыми отработал лишь один сезон-2007/08. То был период, когда за «Манчестер Сити» выступали такие футболисты как Валерий Божинов, Ведран Чорлука, Дариус Васселл, Стивен Айрленд, Эмиль Мпенза, а наиболее дорогостоящим игроком команды являлся экс-полузащитник «Шахтера» Элано, который не так давно признался, что его главной ошибкой в карьере является слишком ранний отъезд из английской Премьер-лиги.

По итогам сезона-2007/08 «Манчестер Сити» финишировал на девятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, проиграв землякам и злейшим оппонентам из «Манчестер Юнайтед», которые под началом величественного сэра Алекса Фергюсона стали чемпионами, аж 32 очка.

Летом 2008 года в «Манчестер Сити» началась масштабная революция, которая сперва привела к смене собственников клуба, а впоследствии – и к тотальным изменениям в кадровой политике. Свен-Еран Эрикссон фактически был уволен новыми владельцами, хотя официально клуб проинформировал о расставании по взаимному согласию сторон. Вряд ли швед хотел так рано покидать стан «горожан», с которыми у него действовал контракт еще на два года, но против воли шейхов Свен-Еран пойти не мог никак.

После того Эрикссон еще раз возвращался в Англию для работы главным тренером: по ходу сезона-2010/11 его позвали в «Лестер», где шведский специалист отработал чуть более года. Что правда, тот опыт уже никак не был связан с Премьер-лигой, ведь «лисы» в тот момент обитали в Чемпионшипе, а вернуться в элитарный дивизион им посчастливилось уже лишь в сезоне-2014/15.

После «Лестера» Эрикссон работал техническим директором в клубах из Таиланда и ОАЭ, был главным тренером нескольких команд китайской Суперлиги, а с 2018 по 2019 годы возглавлял национальную сборную Филиппин. Уже впоследствии Свен-Еран перешел в скромный шведский «Карлстад», но ему так и не удалось воплотить в жизнь, пожалуй, главную мечту в тренерском ремесле – возглавить «Ливерпуль».

О том, что Эрикссон всегда мечтал стать коучем «красных» шведский наставник не так давно рассказал в общении с журналистом Sky News.

«Я всегда хотел стать тренером «Ливерпуля». Мой отец все еще жив и он до сих пор болеет за «Ливерпуль», и я тоже болею за «Ливерпуль», я всегда был их фанатом. Поэтому я всегда хотел быть тренером «Ливерпуля», и пускай этого уже точно никогда не произойдет, но я по-прежнему фанат «красных», – заявил Эрикссон.

"I'm a Liverpool supporter... I've always been."



Sven-Goran Eriksson tells @skynewsniall he "always wished to be the manager of Liverpool" - and says he thinks England can win this summer's Euros.https://t.co/SGZSui6EXl



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Zsj2iI78cE — Sky News (@SkyNews) January 12, 2024

После этого болельщики «Ливерпуля» буквально завалили социальные сети призывами к руководству клуба предоставить Эрикссону возможность побыть главным тренером команды. Безусловно, речь не шла об отставке нынешнего коуча «красных» Юргена Клоппа, а лишь о чисто символическом, но крайне красивом жесте – предоставлении Свену-Ерану возможности поруководить «Ливерпулем» в матче против «Аякса», который запланирован на 23 марта и состоится на «Энфилде» – домашней арене клуба.

#LFC Legends will take on AFC Ajax Legends in the next annual charity match on Saturday March 23, 2024 at Anfield 🙌 — Liverpool FC (@LFC) November 14, 2023

Мартовский поединок против «Аякса» будет носить благотворительный характер. Участие в нем примут легенды обеих клубов, а руководить «красными» со скамейки запасных, как предполагалось изначально, должны клубные легенды сэр Кенни Далглиш и Иан Раш.

Инициативу болельщиков помочь воплотить мечту Свена-Ерана Эрикссона поддержали и некоторые экс-футболисты «Ливерпуля», в частности, Робби Фаулер. А журналисты уже успели узнать мнение самого шведского наставника на подобную инициативу, и согласится ли Эрикссон побыть у руля легенд «красных» в матче против «Аякса», если организаторы пришлют ему соответствующее приглашение.

«Конечно, я бы согласился, это была моя мечта. Там будет много хороших футболистов. Это всегда было моей мечтой, но я не жалуюсь. У меня было много хороших футбольных команд, национальных сборных и клубов, так что я в любом случае счастлив», – резюмировал Эрикссон.

Не остался в стороне от этой истории и нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. На одной из крайних своих пресс-конференций немецкий специалист заявил, что готов посодействовать тому, чтобы Свен-Еран Эрикссон побыл полноценным коучем «красных».

«Очевидно, когда мы все услышали об этом, то это была очень трогательная новость. Я впервые узнал о его восхищении и любви к «Ливерпулю» и о том, что он был фанатом «красных» всю свою жизнь. Теперь я услышал о матче легенд против «Аякса» и тому подобном. Я не отвечаю за это».

«Единственное, что я могу сказать, это то, что мы будем абсолютно рады, если он приедет сюда. Он может сидеть на моем месте в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема».

«Находиться вне игры, возможно, немного сложнее. Если он будет здесь, я покажу ему все и расскажу, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Думаю, все это мы обязательно ему расскажем. Уверен, он сможет приехать и провести здесь несколько замечательных часов», – сказал Клопп.

Официально топ-менеджмент «Ливерпуля» пока никак не отреагировал на призывы болельщиков и обращения журналистов по поводу возможной кратковременной коллаборации «красных» с Эрикссоном. Впрочем, до мартовского поединка против легенд «Аякса» еще есть достаточно времени, а само по себе приглашение от Юргена Клоппа – это не просто красивый жест со стороны одного тренера в адрес другого, а нечто гораздо большее. Такой поступок немецкого наставника демонстрирует не только его феноменальные человеческие качества, но и дает понять – воплощать мечты не поздно ни когда и ни при каких, даже самых критических, обстоятельствах.