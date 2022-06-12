Элано: сложности в Шахтере, шик Ман Сити, проблемы в бразильской трясине

Бывший полузащитник сборной Бразилии Элано Блумер провел блестящую 15-летнюю игровую карьеру в таких командах, как «Сантос», «Манчестер Сити», «Гремио», «Фламенго» и донецкий «Шахтер». Высокие зарплаты, мощная клубная инфраструктура и стадионы, заполненные яркими болельщиками, казались достойной наградой за точные передачи и подкаты хавбека, а также за его успокаивающее и обнадеживающее присутствие.

Но 40-летний Элано оставил все это позади – и к счастью. До конца марта нынешнего года он был тренером команды четвертого дивизиона в системе бразильских лиг «Ферровиария», которая проводит домашние матчи перед несколькими тысячами болельщиков в Араракуаре, небольшом городке-экспортере апельсинового сока в сельской местности штата Сан-Паулу. Элано тренирует с конца 2016 года, но работа в предыдущих трех клубах, включая «Сантос», никогда не опускала его ниже второго дивизиона.

«Это настоящий футбол!» - говорит Элано. «Дело не в деньгах. Это страсть. То, что я испытал в Серии D, путешествуя, разговаривая с разными людьми, посещая маленькие стадионы и маленькие города, я никогда раньше не чувствовал. Я пережил несколько ситуаций, которые заставили меня увидеть, как прекрасен футбол, как важен спорт для многих людей. У нас есть люди, которые поддерживают клубы, которые никогда не станут топовыми. Они это знают и до сих пор их поддерживают. Это настоящая любовь».

Серия D – низший национальный дивизион Бразилии, где футбол отражает болезненное неравенство общества. Согласно опросу Credit Suisse, проведенному в прошлом году, половина средств, выделяемых на здравоохранение в Бразилии, досталась 1% самого богатого населения. В 2015 году исследование Бразильской конфедерации футбола показало , что 82% футболистов в стране получали менее 160 фунтов стерлингов в месяц, а 96% - менее 800 фунтов стерлингов в месяц.

Элано нравилось помогать игрокам, у которых не было возможностей, заработанных его талантом, но его присутствие в «Ферровиарии» вызвало удивление. После игры против «Атлетико Патросиненсе» в Патросиниу, маленьком городке в штате Минас-Жерайс, местный житель спросил экс-хавбека сборной Бразилии: «Элано, что ты здесь делаешь? Это Серия D! Тебе нужны деньги, парень? Ты потерял все свои деньги? Ты беден?»

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Элано рассказывает об их разговоре с широкой улыбкой. «Я ответил ему, что нет. Я сказал, что проживаю момент, который мне нужно прожить. Я хочу этого. Это фантастическая школа. Мне нужно построить свою карьеру, начать новую жизнь, и я становлюсь свидетелем некоторых историй, которые были бы невероятными для меня несколько лет назад».

Тем не менее, Серия D – это не всегда красивое окружение. Она также таит в себе большие социальные проблемы, такие как злоупотребление наркотиками, бедность и семейные драмы. «У меня был игрок, у которого была тяжелая жизнь», - рассказывает Элано. «Его родители пристрастились к крэку. Вы можете себе это представить? Как можно хорошо жить в таких условиях? Он был единственной надеждой для семьи; футбол был его единственным способом улучшить жизнь. Ему нужно было справляться с жизненными проблемами и играть в футбол. Я многому научился у него и его менталитета, позволяющего дистанцироваться от проблем».

Чаще всего Элано повторяет слово «обучение». За свою карьеру, начавшуюся с «Сантоса» в 2001 году и закончившуюся 50 играми за сборную Бразилии, он играл с Роналдиньо, Неймаром, Кака и Роналдо. В «Ферровиарии» он работал со спортсменами, которые совмещают футбол с другими занятиями.

«Один из моих игроков был каменщиком. У него не было денег, чтобы заплатить кому-то за эту работу, и он построил собственный дом со своим отцом. Он покупал стройматериалы и, когда у него было свободное время, работал там. Он сделал все. Я всегда рассказывал эту историю всем, но ему было стыдно. Поэтому я сказал ему: «Не чувствуй этого. Это замечательная история». Он построил свою мечту. Где я мог такое увидеть в своей футбольной жизни?»

За пять месяцев в четвертом дивизионе Элано преодолел более 5500 миль, в основном на автобусе по пыльным и плохо обслуживаемым дорогам Бразилии. Каждая поездка позволяла ему лучше узнать своих игроков.

«Мне нужно слушать своих игроков», - говорит он. «В моем предыдущем клубе, «Интернасьонале» из Лимейры, у жены одного футболиста были серьезные проблемы со здоровьем. Он всегда носил с собой мобильный телефон на случай чрезвычайной ситуации. Однажды за несколько минут до игры зазвонил его мобильный. Для многих тренеров это грубое нарушение, но я знал, что происходит. Поэтому я разрешил ему ответить на звонок. Его жена как раз сообщила ему о новой проблеме. Я повернулся к своим игрокам и сказал: «Давайте сыграем за него. Только мы знаем, как устроена наша жизнь. Ради его жены, ради наших сыновей, ради нашей истории давайте выиграем игру». Это было просто. Я превратил плохую ситуацию в мотивацию, и мы провели отличный матч».

Элано был благодарен за поддержку, которую он получил в трудные моменты как игрок, не в последнюю очередь в 2006 году, когда, к своему шоку, он вернулся в сборную Бразилии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Робиньо, Элано, Кака и Дани Алвес (слева направо) в национальной сборной Бразилии

«Я могу сказать, что сборная Бразилии спасла мне жизнь, потому что у меня не было хороших моментов в «Шахтере». Я там не адаптировался. Очень тяжело жить в стране, где температура воздуха составляет -15 градусов по Цельсию. Но меня вызвали Дунга и [помощник тренера] Жоржиньо. Я не поверил этому. В первый же день я спросил: «Мистер, извините, но почему я здесь? Почему меня выбрали?» Мне ответили, что это из-за «Сантоса», того, чем я успел отличиться еще перед «Шахтером». Они хотели увидеть меня поближе, чтобы понять, смогу ли я качественно играть снова».

В следующем году Элано перешел в «Манчестер Сити», в то время, когда клуб не был таким сильным, как сегодня.

«Манчестер Сити» был одним из лучших моментов в моей карьере. У нас была замечательная команда, отличный тренер. Свен-Еран Эрикссон был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал. Он дарил цветы сотрудникам. Настоящий лорд. Я сожалею, что покинул «Манчестер Сити»… Мы стояли у истоков нынешнего проекта. Мы показали, что «Манчестер Сити» велик и обладает невероятным потенциалом», - отметил Элано.

Элано ушел из «Манчестер Сити» в 2009 году, чтобы играть в «Галатасарае», а оттуда вернулся в Бразилию. Футбольный путь, в свою очередь, привел его к тренерской работе, а его увольнение из «Сантоса» в январе 2018 года положило начало путешествию в низшие дивизионы, что, по словам Элано, сделало его новым человеком.

«Я стал лучше как человек. Я чувствую себя более подготовленным к тому, чтобы возглавить любой клуб. Я более благоразумен, у меня больше навыков, чтобы разобраться в любой ситуации на поле и за его пределами. Я работал в низшем национальном дивизионе, но однажды я буду тренером сборной Бразилии», - заявляет Элано.

Перевод Алексея Сливченко