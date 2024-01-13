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  4. Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
Англия
13 января 2024, 10:45 |
2492
0

Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере

Элано считает, что ему не следовало покидать Англию так рано

13 января 2024, 10:45 |
2492
0
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Элано в Манчестер Сити

Бывший полузащитник «Шахтера», «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Элано Блумер рассказал о том, что считает своей главной ошибкой в карьере игрока.

«Я совершил большую ошибку в своей карьере, покинув Англию. Я хотел побольше играть в Премьер-лиге, мне следовало сыграть больше матчей и мне следовало остаться. Я всегда говорю своим друзьям, которые играют в футбол: если вы хотите завершить свою карьеру на высокой ноте, вам нужно играть в Премьер-лиге».

«Премьер-лига – это лига очень высокого уровня, которая делает игроков лучше с каждым днем. И Англия предложила мне то, чего мне очень не хватает, – простое сосуществование. Если вы закончите игру, вы можете пойти поужинать, погулять, там это естественно. Я, в частности, родом из страны, где давление очень велико, рассматриваю Англию как парк развлечений», – сказал Элано.

Напомним, летом 2007 года Элано перешел из «Шахтера» в «Манчестер Сити», а спустя два года решил перебраться в «Галатасарай».

После завершения карьеры футболиста Элано стал тренером. Летом минувшего года он был уволен из бразильской «Ферровиарии».

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Элано Блумер Манчестер Сити Шахтер Донецк Галатасарай чемпионат Англии по футболу
Источник Terra
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