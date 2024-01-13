Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере

Бывший полузащитник «Шахтера», «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Элано Блумер рассказал о том, что считает своей главной ошибкой в карьере игрока.

«Я совершил большую ошибку в своей карьере, покинув Англию. Я хотел побольше играть в Премьер-лиге, мне следовало сыграть больше матчей и мне следовало остаться. Я всегда говорю своим друзьям, которые играют в футбол: если вы хотите завершить свою карьеру на высокой ноте, вам нужно играть в Премьер-лиге».

«Премьер-лига – это лига очень высокого уровня, которая делает игроков лучше с каждым днем. И Англия предложила мне то, чего мне очень не хватает, – простое сосуществование. Если вы закончите игру, вы можете пойти поужинать, погулять, там это естественно. Я, в частности, родом из страны, где давление очень велико, рассматриваю Англию как парк развлечений», – сказал Элано.

Напомним, летом 2007 года Элано перешел из «Шахтера» в «Манчестер Сити», а спустя два года решил перебраться в «Галатасарай».

После завершения карьеры футболиста Элано стал тренером. Летом минувшего года он был уволен из бразильской «Ферровиарии».