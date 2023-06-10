Бразилия10 июня 2023, 10:05 | Обновлено 10 июня 2023, 10:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб уволил экс-игрока Шахтера
Элано Блумер покидает «Ферровиарию»
10 июня 2023, 10:05 | Обновлено 10 июня 2023, 10:07
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41-летний специалист и бывший игрок «Шахтера» Элано Блумер более не является главным тренером «Ферровиарии».
Клуб бразильской Серии D сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с Элано. Вместе с главным тренером «Ферровиарию» покидают и все специалисты, входившие в его штаб.
Элано возглавлял «Ферровиарию» с января нынешнего года. Ранее он уже работал наставником этой команды – с апреля 2021 по март 2022 года.
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