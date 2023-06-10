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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб уволил экс-игрока Шахтера
Бразилия
10 июня 2023, 10:05 | Обновлено 10 июня 2023, 10:07
1123
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб уволил экс-игрока Шахтера

Элано Блумер покидает «Ферровиарию»

10 июня 2023, 10:05 | Обновлено 10 июня 2023, 10:07
1123
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб уволил экс-игрока Шахтера
ferroviariasaf.com. Элано Блумер

41-летний специалист и бывший игрок «Шахтера» Элано Блумер более не является главным тренером «Ферровиарии».

Клуб бразильской Серии D сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с Элано. Вместе с главным тренером «Ферровиарию» покидают и все специалисты, входившие в его штаб.

Элано возглавлял «Ферровиарию» с января нынешнего года. Ранее он уже работал наставником этой команды – с апреля 2021 по март 2022 года.

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Элано Блумер Ферровиария отставка
Источник ФК Ферровиария
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