ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб уволил экс-игрока Шахтера

41-летний специалист и бывший игрок «Шахтера» Элано Блумер более не является главным тренером «Ферровиарии».

Клуб бразильской Серии D сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с Элано. Вместе с главным тренером «Ферровиарию» покидают и все специалисты, входившие в его штаб.

Элано возглавлял «Ферровиарию» с января нынешнего года. Ранее он уже работал наставником этой команды – с апреля 2021 по март 2022 года.