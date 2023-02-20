Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?

В мае минувшего года закончилась 19-летняя «история любви» российского олигарха Романа Абрамовича и лондонского «Челси». После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны и вероломного вторжения путинской армии на суверенную территорию чужого государства, британское правительство одним из первых ввело ряд ограничений по отношению к «кошелькам» правящего режима рф. Среди тех, кто попал под санкции очутился миллиардер Абрамович, вследствие чего под вопросом оказалось существование «Челси».

В итоге «синие» были проданы консорциуму, в который вошли американские бизнесмены Тодд Боэли, Марк Уолтер, а также швейцарец Хансйорг Висс. Сделка обошлась новым собственникам ориентировочно в 2,5 миллиарда фунтов, причем еще около 2 миллиардов были прописаны в виде гарантированных инвестиций в развитие клуба в ближайшее время.

Казалось бы, на этом оказался закрытым вопрос дальнейшего пребывания представителей российского олигархата в серьезных лигах мирового футбола, но последние события и слухи, поступающие, в частности из Бразилии, могут свидетельствовать об обратном…

Согласно сведениями, циркулирующим в бразильской прессе, за недавнее время как минимум с четырьмя клубами, представляющими два высших дивизиона тамошнего футбола (Серию А и Серию В) связывались представители потенциально новых инвесторов, представляющие россию.

В настоящий момент в открытых источниках прямо указывается название одного из таких клубов – «Лондрины», выступающей в Серии В. Ее нынешние владельцы получили конкретное предложение от неназванных представителей страны 404 о продаже клуба за 80 миллионов бразильских реалов (порядка 14,33 миллионов евро). Сообщается, что за половину этой суммы инвесторы желают выкупить клуб, а за вторую часть средств – обеспечить приобретение ключевых инфраструктурных мощностей, которыми пользуется «Лондрина» и которые находятся ныне в собственности частных инвесторов (речь, прежде всего, о тренировочной базе, которой владеет агент Серджио Малучелли).

«Лондрина», которая представляет одноименный город, являющийся местом рождения известного экс-хавбека «Шахтера» и автора победного гола в финале Кубка УЕФА-2008/09 Жадсона, вела переговоры с новыми инвесторами еще несколько лет назад. Тогда определенную заинтересованность в выкупе клуба из штата Парана проявлял эмиратский спортивный холдинг City Football Group, однако там в итоге решили сделать выбор в пользу клуба «Баия», в который уже осуществляют весьма пристойные по меркам бразильского рынка инвестиции…

Помимо потенциальных покупателей «Лондрины», в Бразилии ходят слухи о наличии еще как минимум двух инвесторов из россии, поручивших задание своим представителям подыскать интересных актив на тамошнем футбольном рынке. Известно, что эти люди, чьи имена на текущий момент не раскрываются, не новички в мире футбола. Они уже инвестировали часть средств в клубы из страны 404, после чего решили выйти на международный уровень. Какое-то время представители этих неназванных инвесторов изучали возможность покупки одного из клубов топовых европейских чемпионатов, однако в связи с санкциями в этом вопросе наметились капитальные проблемы, и взор был обращен на Бразилию.

Интересно, что по счастливому совпадению (или все-таки не совпадению?) в одно время со слухами вокруг российских олигархов в Бразилии начала появляться информация о желании вернуться в тамошний футбол опального агента и бизнесмена иранского происхождения Киа Джурабчиана. Ранее он уже имел историю сотрудничества с «Коринтиансом», венцом которой оказались переезды в Европу аргентинских легионеров «тимау» Карлоса Тевеса и Хавьера Маскерано. Однако по итогу связь Джурабчиана с «Коринтиансом» была прервана, когда вокруг нее началось полицейское расследование на тему предполагаемой организации схемы отмывания денег.

По неофициальной информации, Джурабчиан управлял «Коринтиансом» через компанию Media Sports Investment, однако теневым владельцем клуба уже тогда называли… российского олигарха Бориса Березовского. Тот еще в 2003 году получил политическое убежище в Великобритании, где и проживал вплоть до 23 марта 2013 года, когда при весьма загадочных обстоятельствах ушел из жизни (поговаривали о суициде, однако существует огромное множество альтернативных версий смерти опального российского олигарха, в какой-то момент превратившегося в одного из личных врагов для российского президента владимира путина).

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Пока в Бразилии связывают Джурабчиана с возможными инвестициями в клуб «Ферровиария» из Араракуары. Его мажоритарным акционером является хороший друг этнического иранца и известный в Бразилии агент Джулиано Бертолуччи (его контора, к слову, предоставляет услуги ряду футболистов, поигравших в Украине – Додо, Давиду Нересу, Педриньо, Витиньо, Маркиньосу Сиприано, а ранее сотрудничала с хавбеком Бернардом, который до сих пор является самым дорогостоящим подписанием в истории «Шахтера»). Впрочем, сотрудничество с «Ферровиарией», представляющей лишь Серию D, рассматривается Джурабчианом в качестве «компенсаторного» механизма за возможность получить контроль (пускай и неофициальный) над более интересным клубом.

Не исключается также, что Джурабчиан, как и пятнадцать лет назад, может оказаться лишь «яркой ширмой», за которой будет надежно спрятано имя реального инвестора в бразильский футбольный рынок. Последним, как можно предположить, вполне способен стать Роман Абрамович, либо же другой российский олигарх, накопивший состояние в период путинского правления.

Очевидно, почему Бразилия, которая не присоединилась к санкциям против россии, ее правящего режима и людей из его окружения, вдруг стала настолько интересной с точки зрения инвестиций в футбол для Абрамовича и других. Прежде всего, стоит говорить о концепции спортсвошинга, активно применяемой тоталитарными режимами с целью отбелить свою репутацию через спорт в мировом сообществе.

Но очень важным аспектом в этой истории является и то, что бразильские клубы привычно весьма активно ведут себя на трансферном рынке. Почему интерес российских инвесторов прикован именно командам из Серии А или Серии В? Потому, что там есть большее количество интересных с точки зрения продажи в Европу игроков, а также пристойные по качеству подготовки молодых талантов академии. В ситуации, если юридическим владельцем бразильского клуба будет условный Джурабчиан, за спиной которого как когда-то Березовский, окажется условный Абрамович, то торговать с европейцами и клубами из других цивилизованных стран ничего не помешает. А это означает одно – возможность к обходу санкций через футбол, отмыванию денег и прочего «схематоза», на котором ранее уже ловили Джурабчиана, и в котором традиционно крайне изобретательны представители страны 404…

Для справки: из 20 клубов-участников бразильской Серии А в настоящий момент четыре управляются иностранными инвесторами: «Баия» (City Football Group), «Ботафого» (Джон Текстор), «Ред Булл Брагантино» (Red Bull) и «Васко да Гама» (777 Partners).