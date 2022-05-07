ОФИЦИАЛЬНО. Челси сообщил о том, что клуб продан
Эра Романа Абрамовича заканчивается
«Челси» официально сообщил о том, что клуб получил новых владельцев. Ими станет консорциум, в который вошли американские бизнесмены Тодд Боэли, Марк Уолтер, а также швейцарец Хансйорг Висс.
Они приобретут «Челси» за 2,5 миллиарда фунтов, и гарантируют еще 1,75 миллиарда инвестиций в развитие клуба. 2,5 миллиарда, за которые приобретен «Челси», пойдут на благотворительные цели, в том числе на помощь украинским беженцам.
Новым владельцам остается получить все необходимые разрешения регуляторных органов для приобретения акций клуба. Ожидается, что под управление новых владельцев «Челси» перейдет к концу мая.
Напомним, Роман Абрамович, который владел клубом с 2003 года, попал под санкции британского правительства, и все его активы, включая «Челси», были заморожены.
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