ОФИЦИАЛЬНО. Челси сообщил о том, что клуб продан

«Челси» официально сообщил о том, что клуб получил новых владельцев. Ими станет консорциум, в который вошли американские бизнесмены Тодд Боэли, Марк Уолтер, а также швейцарец Хансйорг Висс.

Они приобретут «Челси» за 2,5 миллиарда фунтов, и гарантируют еще 1,75 миллиарда инвестиций в развитие клуба. 2,5 миллиарда, за которые приобретен «Челси», пойдут на благотворительные цели, в том числе на помощь украинским беженцам.

Новым владельцам остается получить все необходимые разрешения регуляторных органов для приобретения акций клуба. Ожидается, что под управление новых владельцев «Челси» перейдет к концу мая.

Напомним, Роман Абрамович, который владел клубом с 2003 года, попал под санкции британского правительства, и все его активы, включая «Челси», были заморожены.