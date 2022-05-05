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Англия
05 мая 2022, 22:38 | Обновлено 05 мая 2022, 22:44
677
0

Абрамович хочет поскорее продать Челси. Часть денег - в фонд помощи Украины

Продажу должны оформить до конца сезона

05 мая 2022, 22:38 | Обновлено 05 мая 2022, 22:44
677
0
Абрамович хочет поскорее продать Челси. Часть денег - в фонд помощи Украины
Skysports.com

Владелец «Челси» Роман Абрамович в официальном заявлении опроверг информацию СМИ о том, что он при продаже клуба хочет получить назад деньги, который он вложил в команду за время своего правления (1,5 миллиарда фунтов).

Известно, что из-за санкций, наложенных на олигарха в Великобритании, деньги за продажу клуба он не получит.

Абрамович подтвердил, что хочет поскорее продать клуб без компенсации, но часть денег должны отправить в фонд помощи жертвам войны россии против Украины.

Еще часть средств будет заморожена или вложена в клуб уже новым собственников.

Продажа должна состояться в течение ближайших недель.

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Источник Sky Sports
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