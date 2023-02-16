Роналду, Ньюкасл, планы на ЧМ. Почему Саудовская Аравия активна в футболе

11 февраля на стадионе имени принца Мулая Абдаллы в Марокко мадридский Реал выиграл свой пятый в истории титул сильнейшей клубной команды планеты, который номинально дает победа в клубном чемпионате мира ФИФА. В решающем поединке испанцы со счетом 5:3 обыграли саудовский Аль-Хиляль, и для последнего этот день стал не менее важным и значимым, чем для Реала. Дело в том, что Лидеры (прозвище Аль-Хиляля) стали первым клубом из Саудовской Аравии в истории, которому удалось пробиться в финал клубного чемпионата мира. Да, если бы саудиты еще и сподобились бы обыграть мадридцев, то оказались бы национальными героями, однако и без этого им на родине выпало немало комплиментов и почестей.

Саудовская Аравия в последнее время вообще очень и очень активно проявляет себя в футбольном мире. Вид спорта, который ранее был достаточно чуждым для этой страны, сейчас массово популяризуется среди местного населения, а в других странах саудовские инвесторы пытаются делать так, чтобы их проекты были максимально успешными, если даже не безупречными в имиджевом плане.

Прежде всего, за последние месяцы стоит вспоминать, что саудиты смогли сделать практически невозможное – заманить в свой скромный национальный футбольный чемпионат настоящую легенду современности Криштиану Роналду. Португалец, который в ноябре вдрызг рассорился с руководством Манчестер Юнайтед, что вылилось в расторжение контракта с Красными дьяволами, подписал на правах свободного агента договор на два с половиной года с Аль-Насром.

И пускай сейчас найдется немало скептиков, утверждающих, что лучшие годы Роналду далеко позади, и что ему самое время доигрывать где-то в Саудовской Аравии, персона Криштиану для мирового футбола все еще является знаковой, и португалец способен приносить клубу, цвета которого защищает, не только пользу на поле и в финансовом плане за счет повышения продаж атрибутики, но и помогать формировать совершенно новый имидж страны, в которую он отбыл играть.

За год с небольшим до трансфера Криштиану Роналду в Аль-Наср, саудиты уже как следует поработали на английском футбольном рынке. Суверенный фонд Саудовской Аравии, ключевой фигурой в котором является наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, в октябре 2021-го за 300 миллионов фунтов приобрел 100% акций клуба АПЛ Ньюкасл Юнайтед.

Сороки, которые при Майке Эшли были крайне проблемным активом, прямо сейчас, в сезоне-2022/23, прекрасно себя показывают под руководством молодого наставника Эдди Хау, на которого пал выбор саудовских владельцев. Ньюкасл, перед которым лига выставила ограничения на подписание контрактов с новыми спонсорами (это было сделано в связи с опасениями, что арабские инвесторы завалят Сорок деньгами, что негативно повлияет на спортивный баланс справедливости, который выстраивался до этого в АПЛ) в настоящий момент является одним из основных претендентов на финиш в топ-4, что позволит команде в следующем сезоне сыграть в основной сетке Лиги чемпионов.

Одновременно с этим Саудовская Аравия готовится сразиться за право проведения на своей территории финальной части чемпионата мира по футболу в 2030 году. Официально заявка на это саудитами подана еще не была, но страна уже нашла себе двух партнеров – Египет и Грецию, с которыми и хочет «сообразить на троих». Если сотрудничество саудитов, египтян и греков все-таки выльется в нечто официальное, то они станут конкурентами для Марокко, а также Уругвая/Аргентины/Парагвая/Чили и Испании/Португалии/Украины, которые уже заявили о своем намерении побороться за проведение финальной части ЧМ-2030.

Кроме того, в последние дни в прессу все активнее и активнее забрасывается информация о готовности саудовского Аль-Хиляля заполучить в свои ряды аргентинского гения Пари Сен-Жермен Лионеля Месси. 35-летний латиноамериканец пока не решил, будет ли продлевать трудовой договор с парижанами, чем и намерены воспользоваться в Саудовской Аравии. По слухам, Аль-Хиляль готов обеспечить Месси зарплату вдвое большую, чем имеет Криштиану Роналду в Аль-Насре. Если говорить предметно, то речь идет о 400-450 миллионах долларов в год, а это феноменальные деньги. И ничего невозможного для саудитов, кажется, в этом вопросе нет, так как ранее они уже смогли заключить с Месси договор о сотрудничестве, по итогам которого аргентинец стал послом местного офиса по туризму и продвигает достопримечательности страны.



Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси в Саудовской Аравии

Почему же Саудовская Аравия столь активно взялась за мировой футбол, особенно учитывая тот факт, что тамошняя национальная сборная лишь шесть раз пробивалась в финальные части чемпионатов мира, а самым высоким достижением Орлов пустыни является выход в 1/8 финала на дебютном мундиале 1994 года в США?

Кажется, что ответ на этот вопрос чрезвычайно прост, однозначен и, как принято говорить в подобных случаях, буквально лежит на поверхности. Превратиться в один из центров современного мирового футбола Саудовская Аравия, очевидно, хочет для того, чтобы использовать возможности самого популярного вида спорта на планете с целью улучшения международного имиджа правящего режима. Это позволит саудитам активнее и без серьезных проблем продвигать бизнес-проекты в различных уголках земного шара, а ее властным элитам респектабельно выглядеть везде, даже в самых демократичных обществах.

Такая политика не является новой. Еще ранее ее прозвали как спортсвошинг (от английского Sportswashing – «отмывание через спорт»). И пускай современное определение в виде трендового ныне слова появилось относительно недавно, прародителями такой модели поведения политиков по отношению к спорту считаются Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. В частности, первый добился того, что в 1936 году в Берлине состоялись XI летние Олимпийские игры, открывал которые лично нацистский диктатор, а спортсмены, представляющие его страну, выиграли больше всех медалей (89), в том числе и золотых (33).

В 2022 году слово «спортсвошинг» стало одним из наиболее популярных по версии Collins English Dictionary, что было вызвано проведением финальной части ЧМ-2022 в Катаре – стране, которая подверглась серьезной критике из-за жестокого обращения с трудовыми мигрантами, гомофобии и ограничений свободы выражения мнений.

У Саудовской Аравии, как и у катарцев, также есть немало масштабных проблем в отношениях с мировым сообществом. В частности, саудитов также активно критикуют за гомофобию, нарушения прав человека, а также за преследования на религиозной почве.

Кроме того, в отчете американской разведки, который публиковался ранее, указывалось, что по личному распоряжению Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в 2018 году произошло резонансное убийство журналиста Джамаля Хашогги, убежденного противника нынешнего арабского правительства. Совпадение или нет, но именно после того скандального и трагического события саудиты заметно активизировали свои инвестиции в мировой и европейский футбол, дав понять, что лозунг «спорт вне политики» активно применяется и лоббируется лишь теми людьми, которые были наняты именно с целью реализации стратегии все того же спортсвошинга…

Текст: meta.ua/sport