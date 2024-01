16 матчболов. Прошлогодняя финалистка AO выбыла во 2 круге в эпичном матче

Елена Рыбакина из Казахстан (№3 WTA) уступила Анне Блинковой (№57 WTA) в эпичном матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Прошлогодняя финалистка проиграла первый сет, а в третьей партии уступала 2:4 и отыграла два матчбола соперницы в 12-м гейме.

На тай-брейке Блинкова повела 4:1, а потом 9:7, но Рыбакина сравняла на 10-10, а потом и на 11-11. После этого на корте началась настоящая вакханалия. Блинкова отыграла 6 матчпойнтов, а сама только с десятой попытки сумела закрыть матч (22-20 на тай-брейке).

Australian Open. Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан) – Анна Блинкова – 4:6, 6:4, 6:7(20)

В третьем раунде Блинкова сразится против 26-й сеяной Жасмин Паолини из Италии. Рыбакина потеряет третью позицию мирового рейтинга.

Отметим, что до этого самый продолжительный тай-брейк в истории женских мейджоров был в матче третьего раунда Уимблдона-2023 Леся Цуренко – Ана Богдан (38 очков).

