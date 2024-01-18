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Australian Open
18 января 2024, 14:10 | Обновлено 18 января 2024, 14:24
1985
12

16 матчболов. Прошлогодняя финалистка AO выбыла во 2 круге в эпичном матче

Елена Рыбакина и Анна Блинкова сыграли самый продолжительный тай-брейк в истории мейджоров

18 января 2024, 14:10 | Обновлено 18 января 2024, 14:24
1985
12
16 матчболов. Прошлогодняя финалистка AO выбыла во 2 круге в эпичном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Блинкова и Елена Рыбакина

Елена Рыбакина из Казахстан (№3 WTA) уступила Анне Блинковой (№57 WTA) в эпичном матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Прошлогодняя финалистка проиграла первый сет, а в третьей партии уступала 2:4 и отыграла два матчбола соперницы в 12-м гейме.

На тай-брейке Блинкова повела 4:1, а потом 9:7, но Рыбакина сравняла на 10-10, а потом и на 11-11. После этого на корте началась настоящая вакханалия. Блинкова отыграла 6 матчпойнтов, а сама только с десятой попытки сумела закрыть матч (22-20 на тай-брейке).

Australian Open. Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан) – Анна Блинкова – 4:6, 6:4, 6:7(20)

В третьем раунде Блинкова сразится против 26-й сеяной Жасмин Паолини из Италии. Рыбакина потеряет третью позицию мирового рейтинга.

Отметим, что до этого самый продолжительный тай-брейк в истории женских мейджоров был в матче третьего раунда Уимблдона-2023 Леся Цуренко – Ана Богдан (38 очков).

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Елена Рыбакина Анна Блинкова Australian Open 2024 Ана Богдан
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Андрей Залищук
ох і стрьомна ця корова блінкова
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+7
introvert
Аделаїда для Рибакіної явно була зайвою, влетіти Блінковій на харді Австралії це унікальне досягнення) Рівень сьогоднішнього тенісу абсолютно не відповідав статусу третьої ракетки. Ще на минулому тижні дуже здивувався, коли замість знятися після переможного Брісбена, вона продовжувала грати. Чим взагалі думала її команда?
Хоча що нам до їх проблем)) Кого шкода, так це Радукану. Рівень гри першої десятки, ігрова перевага проти Ван, але очевидні проблеми з фізикою знову завадили перемогти. Дежа вю оклендської гри з Еліною.
Отже Пегула аут, Радукану аут, Рибакіна аут... З урахуванням всіх сьогоднішніх результатів чекаю в півфіналі якусь з китаянок, швидше за все Чжен.
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+5
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Arty900
Доведеться вболівати за італійку.
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+3
Muskrat2
Як це мордате щось там ще грає?
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+2
Сергій Юрійович
Рибогадюкінг. Коментатор Евроспорту називав блінкову рассіянкой та явно за неї вболівав.
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+1
Sashamar
Це безумовно для книги Гіннеса. 
Якби це відбувалося в нижній частині сітки, було б шкода, бо Риба одна з небагатьох, хто здатен впоратися з бульбозавром. А так воно може й краще, Блінкова далеко не піде. 
Залишилася Остапка, там вже є перший сет з баранкой, але ще нічого не вирішено. І молимося за Клару.
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0
Олександр Радченко
Как я и говорил проклятие прошлогодних очков и результатов .Сейчас может и Азаренко проиграть ,а потом если Таусон победит Азаренко на очереди Остапенко. Я ещё удивился как Жабер смогла два года подряд выйти в финал Уилбиндона ?
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-2
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pawa
Ця блінкова значно додала у силі гри та майстерності, і може переграти будь-кого з решти тенісісток по сітці, що стоять на її шляху!
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-7
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