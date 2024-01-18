16 матчболов. Прошлогодняя финалистка AO выбыла во 2 круге в эпичном матче
Елена Рыбакина и Анна Блинкова сыграли самый продолжительный тай-брейк в истории мейджоров
Елена Рыбакина из Казахстан (№3 WTA) уступила Анне Блинковой (№57 WTA) в эпичном матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.
Прошлогодняя финалистка проиграла первый сет, а в третьей партии уступала 2:4 и отыграла два матчбола соперницы в 12-м гейме.
На тай-брейке Блинкова повела 4:1, а потом 9:7, но Рыбакина сравняла на 10-10, а потом и на 11-11. После этого на корте началась настоящая вакханалия. Блинкова отыграла 6 матчпойнтов, а сама только с десятой попытки сумела закрыть матч (22-20 на тай-брейке).
Australian Open. Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан) – Анна Блинкова – 4:6, 6:4, 6:7(20)
В третьем раунде Блинкова сразится против 26-й сеяной Жасмин Паолини из Италии. Рыбакина потеряет третью позицию мирового рейтинга.
Отметим, что до этого самый продолжительный тай-брейк в истории женских мейджоров был в матче третьего раунда Уимблдона-2023 Леся Цуренко – Ана Богдан (38 очков).
ANNA. BLINKOVA.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024
The moment Anna prevailed in a match etched into Grand Slam history.#AusOpen • #AO2024 • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/JTUTc9YR9p
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Хоча що нам до їх проблем)) Кого шкода, так це Радукану. Рівень гри першої десятки, ігрова перевага проти Ван, але очевидні проблеми з фізикою знову завадили перемогти. Дежа вю оклендської гри з Еліною.
Отже Пегула аут, Радукану аут, Рибакіна аут... З урахуванням всіх сьогоднішніх результатів чекаю в півфіналі якусь з китаянок, швидше за все Чжен.
Якби це відбувалося в нижній частині сітки, було б шкода, бо Риба одна з небагатьох, хто здатен впоратися з бульбозавром. А так воно може й краще, Блінкова далеко не піде.
Залишилася Остапка, там вже є перший сет з баранкой, але ще нічого не вирішено. І молимося за Клару.