38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан

В пятницу, 7 июля, состоялся матч 1/16 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (WTA 60) и представительницей Румынии Аной Богдан (WTA 57).

Игра завершилась победой украинки в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (20:18). На финальном тай-брейке Леся спасла 5 матчболов.

Как информирует ITF, тай-брейк в финальном сете между Лесей Цуренко и Аной Богдан с 38 очками является самым продолжительным тай-брейком в женском одиночном матче турниров Grand Slam в истории.

