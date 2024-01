Жирона с Довбиком и Цыганковым – в шаге от исторического рекорда для клуба

17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Жирона» и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Представитель Украины в составе «Жироны» Виктор Цыганков начал поединок с первых минут и был заменен на 60-й на Валери. Артем Довбик так и остался на скамейке запасных.

«Жирона» во второй раз в истории клуба (начиная с 1930 года) пробилась в четвертьфинал Кубка страны.

Впервые это достижение жиронцам покорилось в сезоне 2018/19. Тогда в четвертьфинале каталонский клуб уступил мадридскому «Реалу» в двух матчах (2:4, 1:3).

Пока что четвертьфинал Кубка Испании является для «Жироны» лучшим результатом в истории клуба. Жеребьевка 6-го раунда турнира состоится завтра, 19 января.

2 - Girona have reached the Copa del Rey quarter-finals for the second time in their history, and for the first time since the 2018/19 season, when they were knocked out by Real Madrid (2-4 on the first leg, 1-3 on the second). Unstoppable. pic.twitter.com/KBGUuT5UTS