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Испания
18 января 2024, 02:53 | Обновлено 18 января 2024, 03:11
524
0

Жирона с Довбиком и Цыганковым – в шаге от исторического рекорда для клуба

17 января «красно-белые» пробились в четвертьфинал Кубка Испании

18 января 2024, 02:53 | Обновлено 18 января 2024, 03:11
524
0
Жирона с Довбиком и Цыганковым – в шаге от исторического рекорда для клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Жирона» и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Представитель Украины в составе «Жироны» Виктор Цыганков начал поединок с первых минут и был заменен на 60-й на Валери. Артем Довбик так и остался на скамейке запасных.

«Жирона» во второй раз в истории клуба (начиная с 1930 года) пробилась в четвертьфинал Кубка страны.

Впервые это достижение жиронцам покорилось в сезоне 2018/19. Тогда в четвертьфинале каталонский клуб уступил мадридскому «Реалу» в двух матчах (2:4, 1:3).

Пока что четвертьфинал Кубка Испании является для «Жироны» лучшим результатом в истории клуба. Жеребьевка 6-го раунда турнира состоится завтра, 19 января.

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Источник Sport.ua
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