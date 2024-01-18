Довбик и Цыганков шагают дальше. Жирона разобралась с Райо в Кубке Испании

В среду, 17 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано». Матч прошел на стадионе «Эстади Монтиливи». Убедительную победу одержали хозяева со счетом 3:1.

Подопечные Мичела завладели солидным преимуществом уже в начале игры, дубль оформил Кристиан Стуани, а уже через несколько минут счет сделал разгромным Дэйли Блинд. Гости еще до перерыва отквитали один гол, но на большее их сил не хватило. Во втором тайме команды голов не забивали.

Вернулся в стартовый состав «Жироны» Виктор Цыганков, который отыграл 60 минут и был заменен, а Артем Довбик получил отдых и на поле не появился.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января.

Жирона – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 (пен), Блинд, 26 – Нтека, 36.

Жирона: Хуан Карлос, Мартинес (Ян Коуту, 46), Блинд, Хуанпе (Якобишвили, 46), Гутьеррес, Эррера (Гарсия, 61), Солис (Мартин, 75), Португес, Цыганков (Фернандес, 60), Савио, Стуани.



Райо Вальекано: Карденас, Рациу, Мумин, Паскуаль, Чаваррия, Унаи Лопес, Паласон (Гарсия, 66), Оскар Валентин (Посо, 83), Нтека, Де Фрутос (Фалькао, 75), де Томас (Трехо, 66).