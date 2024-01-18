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Кубок Испании
Жирона
17.01.2024 22:30 – FT 3 : 1
Райо Вальекано
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Кубок Испании
18 января 2024, 00:27 | Обновлено 18 января 2024, 00:38
775
26

Довбик и Цыганков шагают дальше. Жирона разобралась с Райо в Кубке Испании

Каталонский клуб вышел в четвертьфинал Кубка короля

18 января 2024, 00:27 | Обновлено 18 января 2024, 00:38
775
26
Довбик и Цыганков шагают дальше. Жирона разобралась с Райо в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В среду, 17 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано». Матч прошел на стадионе «Эстади Монтиливи». Убедительную победу одержали хозяева со счетом 3:1.

Подопечные Мичела завладели солидным преимуществом уже в начале игры, дубль оформил Кристиан Стуани, а уже через несколько минут счет сделал разгромным Дэйли Блинд. Гости еще до перерыва отквитали один гол, но на большее их сил не хватило. Во втором тайме команды голов не забивали.

Вернулся в стартовый состав «Жироны» Виктор Цыганков, который отыграл 60 минут и был заменен, а Артем Довбик получил отдых и на поле не появился.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января.

Жирона – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 (пен), Блинд, 26 – Нтека, 36.

Жирона: Хуан Карлос, Мартинес (Ян Коуту, 46), Блинд, Хуанпе (Якобишвили, 46), Гутьеррес, Эррера (Гарсия, 61), Солис (Мартин, 75), Португес, Цыганков (Фернандес, 60), Савио, Стуани.

Райо Вальекано: Карденас, Рациу, Мумин, Паскуаль, Чаваррия, Унаи Лопес, Паласон (Гарсия, 66), Оскар Валентин (Посо, 83), Нтека, Де Фрутос (Фалькао, 75), де Томас (Трехо, 66).

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Дэйли Блинд Жирона Райо Вальекано Кубок Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Кристиан Стуани
Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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Viktor Shuper
взагалі без найменших проблем перемога. тепер треба так далі в чемпіонаті
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+5
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Boodya 1209
Вітаю Жирону з виходом в 1/4)
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+3
Boodya 1209
А де "шуби, суркіс, кіпр, опзж, диряві"? Спить після робочого дня вже?
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+2
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Boodya 1209
Гоу строчити 300+ коментів...чи ні, чи тут вони виграли, то немає над чим зловтішатись?))
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+2
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Volodymyr Shevchenko
А че так мало хейтеров рашистских? Довбик же не не играл
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+1
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Pavel_i_CO
Наші хлопці, які прославляють український футбол
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Volodymyr Shevchenko
Гассанига тоже отдыхал
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0
Dmytro11q
Все ж без тандему не обійтись. Як Довбик не виходить, Циганков безрезультатно час на полі проводить. 
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-3
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Паша Мех
Райо во 2тайме хорош были!!!!
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-5
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