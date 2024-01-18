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Кубок Испании
Жирона
17.01.2024 22:30 – FT 3 : 1
Райо Вальекано
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Англия
18 января 2024, 00:49 | Обновлено 18 января 2024, 01:34
714
0

Жирона – Райо Вальекано – 3:1. Цыганков вернулся. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Испании

18 января 2024, 00:49 | Обновлено 18 января 2024, 01:34
714
0
Жирона – Райо Вальекано – 3:1. Цыганков вернулся. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вечером 17 января прошел матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Жирона» обыграла «Райо Вальекано» (3:1).

Дубль оформил Кристиан Стуани, еще один гол забил Дэйли Блинд.

Впервые через месяц за Жирону сыграл украинский вингер Виктор Цыганков, он провел на поле 60 минут и был заменен.

Украинский форвард Артём Довбик весь матч оставался в резерве у хозяев поля.

Кубок Испании. 1/8 финала, 17 января

Жирона – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 (пен), Блинд, 26 – Нтека, 36.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Стуани, 15 мин

ГОЛ! 2:0. Стуани, 19 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Блинд, 26 мин

ГОЛ! 3:1. Нтека, 36 мин

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Жирона).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
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Жирона Райо Вальекано Кубок Испании по футболу Ла Лига Дэйли Блинд Виктор Цыганков Артем Довбик Кристиан Стуани видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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