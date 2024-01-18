Вечером 17 января прошел матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Жирона» обыграла «Райо Вальекано» (3:1).

Дубль оформил Кристиан Стуани, еще один гол забил Дэйли Блинд.

Впервые через месяц за Жирону сыграл украинский вингер Виктор Цыганков, он провел на поле 60 минут и был заменен.

Украинский форвард Артём Довбик весь матч оставался в резерве у хозяев поля.

Кубок Испании. 1/8 финала, 17 января

Жирона – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 (пен), Блинд, 26 – Нтека, 36.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Стуани, 15 мин

ГОЛ! 2:0. Стуани, 19 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Блинд, 26 мин

ГОЛ! 3:1. Нтека, 36 мин