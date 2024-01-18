Жирона – Райо Вальекано – 3:1. Цыганков вернулся. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Испании
Вечером 17 января прошел матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Жирона» обыграла «Райо Вальекано» (3:1).
Дубль оформил Кристиан Стуани, еще один гол забил Дэйли Блинд.
Впервые через месяц за Жирону сыграл украинский вингер Виктор Цыганков, он провел на поле 60 минут и был заменен.
Украинский форвард Артём Довбик весь матч оставался в резерве у хозяев поля.
Кубок Испании. 1/8 финала, 17 января
Жирона – Райо Вальекано – 3:1
Голы: Стуани, 15, 19 (пен), Блинд, 26 – Нтека, 36.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Стуани, 15 мин
ГОЛ! 2:0. Стуани, 19 мин (пен)
ГОЛ! 3:0. Блинд, 26 мин
ГОЛ! 3:1. Нтека, 36 мин
События матча
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