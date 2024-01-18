Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова

17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Жирона» и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Представитель Украины в составе «Жироны» Виктор Цыганков начал поединок с первых минут и был заменен на 60-й на Валери. Артем Довбик так и остался на скамейке запасных.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал успех своих подопечных:

«Мы показали хорошую игру и продолжаем наслаждать этим турниром.

Нам нужно взять все силы и шагнуть еще раз, чтобы пробиться в полуфинал, который станет для нас историческим. Жирона во второй раз в истории достигла четвертьфинала. Пока что это потолок, но мы постараемся это исправить.

Где бы я хотел сыграть четвертьфинал? Конечно же на нашем стадионе, дома. Надеюсь, клуб сможет распорядиться домашним преимуществом лучше, поскольку в этот раз Монтивилли посетило только 7911 зрителей. Болельщики нужны нам, с ними мы всегда лучше.

Три гола за первые полчаса игры дали нам душевное спокойствие. Наша игра получилась очень и очень сильной. Тем не менее, у Райо были шансы забить как минимум еще один раз, и счет 3:2 очень сильно изменил бы ход игры.

Мы провели очень интересную игру в первые полчаса с точки зрения возможности оказать большое давление на соперника и сыграть на его стороне поля. Это важно после матча, в котором мы не смогли этого сделать – против Альмерии.

Антал Якобишвили дебютировал, он превосходно играет и в атаке, и в защите. Рад, что Янхель Эррера и Виктор Цыганков снова вернулись в стартовый состав. Ошибка Джона Солиса, которая привела к голу? Его игра все равно была хорошей. Порту [Кристиан Португес] был великолепным, два ассиста, отличные менталитет и отношение.

Арнау Мартинес и Хуанпе Рамирес? Их замены в перерыве были вынужденными из-за дискомфорта. В четверг они пройдут медицинские тесты», – сказал Мичел.

Видеообзор матча Жирона – Райо Вальекано – 3:1