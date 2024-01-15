В среду, 17 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Жирона» и «Райо Вальекано». Матч состоится на стадионе «Эстади Монтиливи» и начнется в 22:30.

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Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 13-го тура Ла Лиги «Жирона» благодаря ассисту Виктора Цыганкова и голу Артема Довбика одержала выездную победу.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция