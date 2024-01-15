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Кубок Испании
Жирона
17.01.2024 22:30 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
15 января 2024, 16:14 | Обновлено 15 января 2024, 16:29
1152
0

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января в 22:30 матч Кубка Испании

15 января 2024, 16:14 | Обновлено 15 января 2024, 16:29
1152
0
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

В среду, 17 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Жирона» и «Райо Вальекано». Матч состоится на стадионе «Эстади Монтиливи» и начнется в 22:30.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 13-го тура Ла Лиги «Жирона» благодаря ассисту Виктора Цыганкова и голу Артема Довбика одержала выездную победу.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Райо Вальекано Жирона Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик Ла Лига
Источник Sport.ua
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