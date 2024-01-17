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Кубок Испании
Жирона
17.01.2024 22:30 - : -
Райо Вальекано
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Испания
17 января 2024, 08:01 | Обновлено 17 января 2024, 08:02
828
0

Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании

Поединок состоится 17 января в 22:30 по Киеву

17 января 2024, 08:01 | Обновлено 17 января 2024, 08:02
828
0
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Жирона» и «Райо Вальекано». Поединок пройдет на стадионе «Монтивилли» в Жироне. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Жирона

Сейчас жиронцы являются лидерами чемпионата Испании. У команды 49 очков после 20 туров. У ближайшего преследователя Реала 48 пунктов, но есть одна игра в запасе.

В последней игре Жирона неожиданно сыграла вничью с аутсайдером Ла Лиги Альмерией. Для команды Артема Довбика и Виктора Цыганкова тот поединок стал худшим в сезоне. Альмерия куда интереснее действовала в атаке и повезло, что им не хватило опыта.

На данный момент Жирона идет на серии без поражений. Свой единственный матч в чемпионате они проиграли мадридскому Реалу, с которым и соперничают за золотые медали первенства.

Райо Вальекано

В прошлом раунде Кубка Испании Райо Вальекано добыл сложную победу над Уэской, обыграв соперника в дополнительное время со счетом 2:0.

После 19-ти матчей чемпионата Испании Райо Вальекано занимает 11-е место в турнирной таблице и пока имеет неплохой отрыв от зоны вылета. При этом шансов на попадение в зону еврокубков у команды маловато, так как там слишком высокая конкуренция.

Личные встречи

В шести последних противостояниях было две победы Жироны, две победы Райо и два ничейных матча. В последней встрече в Ла Лиге в ноябре 2023 года Жирона одержала победу со счетом 2:1.

Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано

Ожидается напряженный матч с борьбой за каждый мяч. Жирона в лучшей форме, но Райо не будет просто так отказываться от участия в Кубке Испании. Обе команды способны забить, но оборона и атака Жироны выглядит предпочтительнее.

Предлагаем сделать ставку обе забьют + победа Жироны с коэффициентом 3.15.

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Источник Sport.ua
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