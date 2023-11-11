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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
11.11.2023 15:00 – FT 1 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:58
5125
15

С передачей Цыганкова и голом Довбика. Жирона победила Райо Вальекано

Состоялся матч 13-го тура Ла Лиги

11 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:58
5125
15
С передачей Цыганкова и голом Довбика. Жирона победила Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева забили первыми на 5-й минуте, но каталонцы к концу первого тайма сумели отыграться, гол провел украинский дуэт, Артем Довбик забил с передачи Виктора Цыганкова.

Вышла «Жирона» вперед на 65-й минуте, благодаря точному попаданию бразильца Савио.

Довбик и Цыганков провели на поле 78 минут и были заменены.

Благодаря этой победе «Жирона» закрепилась на первом месте в Ла Лиге, мадридский «Реал» отстает на пять очков, но у них одна игра в запасе.

Чемпионат Испании по футболу. 13-й тур, 11 ноября

Райо Вальекано – Жирона – 1:2

Гол: Гарсия, 5 – Довбик, 42 (ассист Цыганков), Савио, 65.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Octopus
Как же приятно наблюдать за игрой таких ярких команд как Жирона. Вдвойне приятно, что результат делают наши, а втройне, что в этот раз устроили погром Райо с его мерзкими болельщиками.
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+14
apepa
Спасибо Вите и Артему за подаренную радость украинцам в столь тяжелое время!
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+8
roman75zpr
Огонь Жирона!
Ответить
+8
Микола Захарченко
Реал з Барсою вже напряглися . Так можна і одне з двох перших місць зайняти ... Наші - молодці , творять зараз історію Жирони  !🔥
Ответить
+7
roman75zpr
Там уже Миколенко успел забить!!!
Ответить
+6
inspekcha85
В Жироне посмотрят -- такие хорошие дела пошли с приходом украинцев и на следующий год к ЛЧ ещё одного нашего орла купят.Удачи ребятам и команде.
Ответить
+5
Remark
Аха..там ще й Миколенко забив Вже другий за дві гри гол... Може йому в форварди піти?)))
У Запасного траур на траурі)
Ответить
+4
Gargantua
как минимум до следующего тура лидеры ла лиги.
а Реалу и Барсе еще надо выиграть свои матчи, чтобы не отстать
Ответить
+4
Burevestnik
треба щоб Валенсія трошки трахнула Реал.   
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Wlad West
Мыколу в СБУ пора менять местами с Зинкой.
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+3
Віктор Коробка
Молодці! Вони і в другому голі узяли участь, тільки воротар відбив удар від Довбика на Савіо, а тому вже гріх було не забити.
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+2
introvert
Наші топи все топовіші, гра вогонь, Жирона на коні. Одного не зрозумів - чому гравцем матчу визнали Савіньо, який дуже слабко провів більшу частину гри. Так, забив гол, але в ситуації, коли неможливо було не забити. Лише після цього трішки розкріпостився і пофінтив на своєму фланзі. Як на мене, звання MVP з величезним відривом мало належати Циганкову.
Хоча все це дурниці. Головне, що Віктор з Артемом до гри з Італією підходять у блискучій формі. І навіть те, що Мічел замінив наших хлопців, не давши зіграти повний матч, збірній лише на користь. А от Жирона за їх відсутності в останні хвилини ледь не "напожежила".
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+2
easterly
Якось так бідненько описана чудова гра наших українських збірників. а, вони ж не з шахти - це зараз би про стомульоного весь інтернет був забитий, ак би так зіграв.......
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0
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