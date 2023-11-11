С передачей Цыганкова и голом Довбика. Жирона победила Райо Вальекано
Состоялся матч 13-го тура Ла Лиги
11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано».
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Хозяева забили первыми на 5-й минуте, но каталонцы к концу первого тайма сумели отыграться, гол провел украинский дуэт, Артем Довбик забил с передачи Виктора Цыганкова.
Вышла «Жирона» вперед на 65-й минуте, благодаря точному попаданию бразильца Савио.
Довбик и Цыганков провели на поле 78 минут и были заменены.
Благодаря этой победе «Жирона» закрепилась на первом месте в Ла Лиге, мадридский «Реал» отстает на пять очков, но у них одна игра в запасе.
Чемпионат Испании по футболу. 13-й тур, 11 ноября
Райо Вальекано – Жирона – 1:2
Гол: Гарсия, 5 – Довбик, 42 (ассист Цыганков), Савио, 65.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) November 11, 2023
⚽️ Dovbyk
⚽️ Savinho
💪 NO ENS CANSEM DE GUANYAR!
🔴⚪️ #RayoGirona pic.twitter.com/3qhWkuAAUM
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У Запасного траур на траурі)
а Реалу и Барсе еще надо выиграть свои матчи, чтобы не отстать
Хоча все це дурниці. Головне, що Віктор з Артемом до гри з Італією підходять у блискучій формі. І навіть те, що Мічел замінив наших хлопців, не давши зіграти повний матч, збірній лише на користь. А от Жирона за їх відсутності в останні хвилини ледь не "напожежила".