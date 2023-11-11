С передачей Цыганкова и голом Довбика. Жирона победила Райо Вальекано

11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано».

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Хозяева забили первыми на 5-й минуте, но каталонцы к концу первого тайма сумели отыграться, гол провел украинский дуэт, Артем Довбик забил с передачи Виктора Цыганкова.

Вышла «Жирона» вперед на 65-й минуте, благодаря точному попаданию бразильца Савио.

Довбик и Цыганков провели на поле 78 минут и были заменены.

Благодаря этой победе «Жирона» закрепилась на первом месте в Ла Лиге, мадридский «Реал» отстает на пять очков, но у них одна игра в запасе.

Чемпионат Испании по футболу. 13-й тур, 11 ноября

Райо Вальекано – Жирона – 1:2

Гол: Гарсия, 5 – Довбик, 42 (ассист Цыганков), Савио, 65.

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