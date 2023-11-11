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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
11.11.2023 15:00 – FT 1 : 2
Жирона
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Испания
11 ноября 2023, 17:58 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:53
3407
0

Райо Валекано – Жирона – 1:2. Украинцы снова в деле. Видео голов, обзор

Смотрите обзор матча 13-го тура Ла Лиги

11 ноября 2023, 17:58 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:53
3407
0
Райо Валекано – Жирона – 1:2. Украинцы снова в деле. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано». Победу вырвали каталонцы со счётом 2:1.

Гостям пришлось отыгрываться в самом начале матча, с чем они успешно справились благодаря голу Артема Довбика, ассистировал ему Виктор Цыганков, а победный гол на свой счет записал Савио.

Чемпионат Испании по футболу. 13-й тур, 11 ноября

Райо Вальекано – Жирона – 1:2

Гол: Гарсия, 5 – Довбик, 42 (ассист Цыганков), Савио, 65.

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Райо Вальекано Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Ла Лига Савио Морейра
Источник Sport.ua
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