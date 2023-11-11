11.11.2023 15:00 – FT 1 : 2
Испания11 ноября 2023, 17:58 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:53
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Райо Валекано – Жирона – 1:2. Украинцы снова в деле. Видео голов, обзор
Смотрите обзор матча 13-го тура Ла Лиги
11 ноября 2023, 17:58 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:53
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11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано». Победу вырвали каталонцы со счётом 2:1.
Гостям пришлось отыгрываться в самом начале матча, с чем они успешно справились благодаря голу Артема Довбика, ассистировал ему Виктор Цыганков, а победный гол на свой счет записал Савио.
Чемпионат Испании по футболу. 13-й тур, 11 ноября
Райо Вальекано – Жирона – 1:2
Гол: Гарсия, 5 – Довбик, 42 (ассист Цыганков), Савио, 65.
Видеообзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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