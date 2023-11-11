11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано». Победу вырвали каталонцы со счётом 2:1.

Гостям пришлось отыгрываться в самом начале матча, с чем они успешно справились благодаря голу Артема Довбика, ассистировал ему Виктор Цыганков, а победный гол на свой счет записал Савио.

Чемпионат Испании по футболу. 13-й тур, 11 ноября

Райо Вальекано – Жирона – 1:2

Гол: Гарсия, 5 – Довбик, 42 (ассист Цыганков), Савио, 65.

Видеообзор матча