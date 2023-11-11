11 ноября на «Эстадио де Вальекас» пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором «Райо Вальекано» встретится с «Жироной». Старт поединка намечен на 15:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда столкнулась в этом сезоне с любопытным вызовом. Ведь летом, воспользовавшись истечением контракта, тренерский пост покинул Андони Ираола. Именно баск поднимал проект из Сегунды и закрепил за пчелками статус середняка Ла Лиги. Но он решил отозваться на приглашение Борнмута и попробовать себя в АПЛ. На освободившееся место пригласили Франсиско, у которого и опыт был невелик, и результаты на прежних местах работы противоречивые. Но на новой позиции этот специалист справляется неплохо - с ним столичный коллектив почти не проигрывал на стартовом отрезке новой темпорады, держась среди претендентов на выход в еврокубки. В прошлом туре была своеобразный мадридский вариант дерби, с Реалом. И там все закончилось престижной для андердога пары нулевой ничьей.

Жирона

Клуб провел за всю историю только 3 сезона в Примере. Более того, после дебюта, затянувшегося на пару лет, был вылет в Сегунду, из которой поднялись только в 2022-м году, и то через стыки. В жиронцев не особенно верили, но они провели сильный прошлый сезон. И, главное, и после этого не сдали и не расслабились - наоборот, смогли еще прибавить. Усилившись летом Довбиком, что стал вторым украинцем в составе (после Цыганкова, купленного в январе) и стал основным центрфорвардом, подопечные Мичела Санчеса выиграли большинство матчей и встретили ноябрь в числе лидеров Ла Лиги. Феерил Артем в прошлом туре, в непростой поединке с Осасуной. Гол и 2 ассиста бомбардира (в том числе на земляка) и превратили 1:2 в итоговые 4:2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне вернувшаяся в Примеру Жирона свела оба поединка со столичным противником вничью, причем с идентичным счетом 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новый успех Райо Вальекано. Гости на кураже, можно ставить на их победу при форе 0 (коэффициент - 1,78).