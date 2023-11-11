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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
11.11.2023 15:00 – 50 1 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 ноября 2023, 15:00 |
4604
8

Райо Вальекано – Жирона. Довбик, Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Ла Лиги

11 ноября 2023, 15:00 |
4604
8
Райо Вальекано – Жирона. Довбик, Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Райо - Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Райо Вальекано Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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easterly
Вітя красава - відрізав трьох захисників, Артему нічого не залишалось як забивати)
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+3
Remark
Наш козак, 1:1.
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+1
avk2307
Такими темпами Довбик может в Жироне и не задержаться и пойти на повышение....
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0
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Remark
Ставки: ТБ 0.5 в першому та ТБ 1.5 загальний в матчі.
Прогноз: Райо гол в першому та 1Х.
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0
Gargantua
Запасной сделал гол
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-2
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