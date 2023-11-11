11.11.2023 15:00 – 50’ 1 : 1
Испания11 ноября 2023, 15:00 |
4604
8
Райо Вальекано – Жирона. Довбик, Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Ла Лиги
11 ноября 2023, 15:00 |
4604
8
11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.
Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Райо - ЖиронаСмотреть трансляцию
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Прогноз: Райо гол в першому та 1Х.