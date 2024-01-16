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  4. Будет тренировать Роналду? Стали известны клубы, претендующие на Моуриньо
Саудовская Аравия
16 января 2024, 12:15 |
1012
1

Будет тренировать Роналду? Стали известны клубы, претендующие на Моуриньо

Португальским тренером интересуются «Аль-Наср» и «Аль-Ахли»

16 января 2024, 12:15 |
1012
1
Будет тренировать Роналду? Стали известны клубы, претендующие на Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальского специалиста Жозе Моуриньо рассматривают как потенциального главного тренера для одной из команд в Саудовской Аравии, сообщает британский журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что «особенный» точно не возглавит «Аль-Хиляль», который делал ему предложение еще прошлым летом. Однако «Аль-Ахли» и «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду, также ранее обсуждали кандидатуру Моуриньо и могут к ней вернуться.

Интересно, что сейчас «Аль-Наср» тренирует экс-тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру.

Напомним, ранее Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера римской «Ромы».

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Жозе Моуриньо Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу назначение тренера Криштиану Роналду Луиш Каштру
Источник Twitter
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Андрій Шевченко
В членсі....нехай трохи почистить їх від пудриків.
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