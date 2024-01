Будет тренировать Роналду? Стали известны клубы, претендующие на Моуриньо

Португальского специалиста Жозе Моуриньо рассматривают как потенциального главного тренера для одной из команд в Саудовской Аравии, сообщает британский журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что «особенный» точно не возглавит «Аль-Хиляль», который делал ему предложение еще прошлым летом. Однако «Аль-Ахли» и «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду, также ранее обсуждали кандидатуру Моуриньо и могут к ней вернуться.

Интересно, что сейчас «Аль-Наср» тренирует экс-тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру.

Напомним, ранее Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера римской «Ромы».

Jose Mourinho surely won’t be short of offers. He remains on Saudi Arabia’s radar having previously turned down the chance to manage Al-Hilal.



SPL leaders not considering a new approach, but Al-Ahli and Al-Nassr have also discussed Mourinho before.



🗣️ Mourinho has said: "I… pic.twitter.com/8c8GcIFzFs