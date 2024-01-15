Монфис стартовал с уверенной победы на Aus Open и вышел на обидчика Маррея
Французский теннисист разобрался с Янником Ханфманном
Французский теннисист Гаэль Монфис (№75 ATP) с победы начал борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде муж Элины Свитолиной переиграл Янника Ханфманна из Германии (№49 ATP).
Australian Open. Первый круг
Гаэль Монфис (Украина) – Янник Ханфманн (Германия) – 6:4, 6:3, 7:5
Это была вторая встреча теннисистов, счет стал равным.
В следующем раунде победитель встречи сыграет против Томаса Мартина Этчеверри (№30 ATP), который одолел Энди Маррея (№44 ATP). Гаэль пропустил Aus Open 2023 из-за травмы.
Для Монфиса это была 34 победа на этих кортах, выпервые он сыграл на Australian Open в 2005 году.
For the 16th time in 18 visits @Gael_Monfils navigates the first round of the #AusOpen.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024
The Frenchman winning through against Hanfmann in straight sets 6-4 6-3 7-5! pic.twitter.com/bZF0W14bhh
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