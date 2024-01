Монфис стартовал с уверенной победы на Aus Open и вышел на обидчика Маррея

Французский теннисист Гаэль Монфис (№75 ATP) с победы начал борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде муж Элины Свитолиной переиграл Янника Ханфманна из Германии (№49 ATP).

Australian Open. Первый круг

Гаэль Монфис (Украина) – Янник Ханфманн (Германия) – 6:4, 6:3, 7:5

Это была вторая встреча теннисистов, счет стал равным.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против Томаса Мартина Этчеверри (№30 ATP), который одолел Энди Маррея (№44 ATP). Гаэль пропустил Aus Open 2023 из-за травмы.

Для Монфиса это была 34 победа на этих кортах, выпервые он сыграл на Australian Open в 2005 году.

For the 16th time in 18 visits @Gael_Monfils navigates the first round of the #AusOpen.



The Frenchman winning through against Hanfmann in straight sets 6-4 6-3 7-5! pic.twitter.com/bZF0W14bhh