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Australian Open
15 января 2024, 10:45 | Обновлено 15 января 2024, 10:50
227
0

Монфис стартовал с уверенной победы на Aus Open и вышел на обидчика Маррея

Французский теннисист разобрался с Янником Ханфманном

15 января 2024, 10:45 | Обновлено 15 января 2024, 10:50
227
0
Монфис стартовал с уверенной победы на Aus Open и вышел на обидчика Маррея
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№75 ATP) с победы начал борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде муж Элины Свитолиной переиграл Янника Ханфманна из Германии (№49 ATP).

Australian Open. Первый круг
Гаэль Монфис (Украина) – Янник Ханфманн (Германия) – 6:4, 6:3, 7:5

Это была вторая встреча теннисистов, счет стал равным.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против Томаса Мартина Этчеверри (№30 ATP), который одолел Энди Маррея (№44 ATP). Гаэль пропустил Aus Open 2023 из-за травмы.

Для Монфиса это была 34 победа на этих кортах, выпервые он сыграл на Australian Open в 2005 году.

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Гаэль Монфис Янник Ханфманн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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