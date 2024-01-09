Бразильский маэстро. Каким тренером был Марио Загалло

6 января в возрасте 92 лет ушел из жизни один из символов бразильского футбола – Марио Загалло, который в том или ином качестве причастен к каждому из пяти бразильских титулов чемпиона мира. Вашему вниманию перевод материала The Coaches’ Voice о тренерском гении, который создал, возможно величайшую команду всех времен на уровне сборных.

Ни одна страна в мире не имеет таких отношений с футболом, как Бразилия. Это единственная страна, которая принимала участие в каждом чемпионате мира, начиная с первого турнира в 1930 году. Это единственная команда, которая пять раз завоевывала Кубок мира. И они могут похвастаться футбольной культурой, подобной которой нет нигде, построенной на развлекательном, атакующем стиле и поколениях великих футболистов. Пеле, Гарринча, Тостао, Жаирзиньо, Зико, Сократес и, из недавних, Ромарио, Роналдо и Роналдиньо.

Однако в этом списке не хватает одного имени. Человек, который, не добившись мировой славы как игрок, должен войти в пантеон бразильского футбола. Этот человек – Марио Загалло.

Прозванный «Волком» – его полное имя включает фамилию «Лобо», что в переводе с португальского означает «волк», – Загалло был миниатюрным левым защитником, выступавшим за «Фламенго» и «Ботафого» с 1951 по 1965 год. Он был ключевым игроком в составе сборной Бразилии, выигравшей первый и второй чемпионаты мира в Швеции в 1958 году и в Чили в 1962 году. Он играл в обоих финалах, забив четвертый гол в первом финале против Швеции.

Однако, несмотря на две медали победителя чемпионата мира, Загалло создал свою легенду именно как тренер. В частности, как главный тренер команды, которую многие эксперты до сих пор считают величайшей из всех сборных – сборной Бразилии, выигравшей чемпионат мира 1970 года.

Команда квалифицировалась на турнир, который проходил в Мексике, под руководством Жоау Салданьи. Салданья был не только тренером, но и журналистом, и критиковал военный режим, правивший тогда Бразилией. После напряженных отношений с влиятельным Пеле и неудачных результатов товарищеских матчей он был уволен в преддверии чемпионата мира. На его место был назначен Загалло, тогдашний тренер «Ботафого», которому было всего 38 лет.



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То, что последовало за этим, вошло в историю: Бразилия стала первым трехкратным чемпионом мира. Бразильцы продемонстрировали зрелище, которое покорило весь мир, а затем уничтожили в финале двукратных чемпионов – сборную Италии.

Загалло вывел команду на следующий чемпионат мира, который проходил в 1974 году в Западной Германии. В финальном турнире у них на пути встала другая легендарная команда – сборная Нидерландов с Ринусом Михелсом и Йоханом Кройфом. Позже он вернулся в качестве помощника Карлоса Алберто Паррейры перед чемпионатом мира 1994 года в США. Эта пара привела Бразилию к четвертому титулу чемпионов мира.

Вернувшись в качестве главного тренера сборной на ЧМ-1998 во Франции, Загалло дошел до очередного финала чемпионата мира. В финале, который отличался загадочностью, связанной с участием звездного нападающего Роналдо перед началом матча, хозяева не дали «Селесао» победить. Спустя четыре года, когда Загалло было уже за 70, он отправился на чемпионат мира 2002 года в Японию и Южную Корею в качестве специального советника тренерского штаба сборной Бразилии.

Его участие в команде, которая завоевала рекордный пятый Кубок мира, сделало его единственной объединяющей нитью, связывающей все пять побед на протяжении почти 50 лет футбольной истории. Это немалое наследие для человека, которому в августе 2021 года исполнилось 90 лет.

Стиль игры

Два легендарных венгерских тренера сыграли центральную роль в становлении футбола в Бразилии. Дори Кюршнер до переезда в Бразилию выигрывал внутренние титулы с немецким «Нюрнбергом» и швейцарским «Грассхопперсом». Там, в конце 1930-х годов, он ввел систему W-M, которую Герберт Чепмен впервые разработал в 1920-х годах.

Два десятилетия спустя Бела Гуттман повез команду «Гонвед» с Ференцем Пушкашем, Шандором Кочишем и Золтаном Цибором в пятиматчевое турне по Бразилии. Гуттман остался в «Сан-Паулу», с которым он использовал свою излюбленную схему 4-2-4. Не случайно, что Бразилии с Загалло выиграла чемпионат мира 1958 года, используя ту же самую схему.

Принцип, лежащий в основе обоих подходов, заключался в создании структурированной команды, в которой лучшие игроки могли бы реализовывать себя и добиваться успеха. В этом отношении Загалло-тренер был их естественным наследником.

Он верил в то, что индивидуальный талант всегда будет развиваться, если он подкреплен порядком и командной работой. Спокойный и дипломатичный, он убедил команду, полную звезд, взять на себя определенные обязанности на поле.



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«Я хочу от всех вас дисциплины и порядка, воли и самопожертвования», – сказал он на первой встрече с командой во главе с Пеле. «Когда я был игроком, меня много критиковали за мой стиль, но я продолжал бороться. Именно этого я хочу сегодня от каждого игрока сборной Бразилии. В сегодняшнем футболе каждый должен бороться, независимо от своего амплуа».

Независимо от того, кем были эти игроки, команды Загалло имели ряд совершенно определенных черт. Защитняя линия из четырех человек была неизменной, а фланговые защитники выдвигались вперед и атаковали почти как вингеры. Атакующие полузащитники перед ними перемещались из края поля в зону инсайда, стремясь занять выгодные позиции для взятия ворот.

В основе всего лежал принцип «пас и движение». Ни одному игроку не разрешалось стоять на месте. Каждый игрок должен был постоянно искать позицию, на которой он мог бы стать опцией паса для игрока, которлирующего мяч. Получив мяч, игрок должен был сразу же искать партнера по команде, а затем снова переходить к поддержке. Этот простой принцип стал основой двух сборных Бразилии Загалло.

Фаза нападения

1970: Ложная 4-3-3

Загалло считал, что его лучшие игроки всегда должны быть на поле. Иногда для этого приходилось убеждать их играть в непривычных амплуа. В сборной Бразилии 1970 года это больше всего относилось к Пьяцце.

Пьяцца был центральным полузащитником, которого Салданья ставил на его любимую позицию. Однако, как только Загалло возглавил команду, его опустили вниз на позицию центрального защитника. Идея заключалась в том, что умение Пьяццы владеть мячом улучшит игру команды из глубины. Оттуда он мог связывать игру с защитниками Карлосом Альберто и Эверальдо, а также с новым центральным полузащитником команды Клодоальдо.

Перед Клодоальдо, единственным опорным полузащитником команды, Загалло выделил группу из пяти атакующих игроков, которые постоянно менялись позициями. Индивидуально Жерсон, Ривелино, Жаирзиньо, Тостао и, конечно же, Пеле были звездными игроками. В коллективе Загалло использовал так называемые «пять десяток» в динамичной, подвижной атакующей структуре. Защитники соперников никогда не видели ничего подобного.



The Coaches’ Voice

В результате получилось нечто, напоминающее ложную схему 4-3-3, в которой четверка защитников и Клодоальдо обеспечивали позиционную структуру. Атакующая пятерка свободно двигалась впереди, занимая различные позиции в зависимости от игровой ситуации и особенностей соперника.

Билд-ап начинался с Пьяццы, который играл с Клодоальдо или одним из фланговых защитников – чаще всего с Карлосом Альберто справа. В дальнейшем команда искала своего главного плеймейкера и часто самого глубоко расположенного из пятерки форвардов: Жерсона.

Жерсон был главным творческим фактором в команде Загалло. Он был основным источником коротких комбинаций, будь то с Клодоальдо или при поддержке фланговых защитников, которые подключались к атаке. Кроме того, благодаря своему диапазону паса он мог направить свой взгляд и на более далеко расположенных нападающих. Будучи одним из пяти «десяток», он также стремился совершать подключения вторым темпом в зоны атаки. Он мог комбинировать и создавать шансы для партнера по команде или сам наносить удары по воротам.



The Coaches’ Voice

Фуллбеки обеспечивали ширину атаки, но при этом налаживали связи с ближайшими к ним нападающими. Это позволило команде Загалло использовать два своих главных атакующих преимущества: удары форвардов со средних дистанций и умения Пеле играть в воздухе. Пеле, самый легендарный из пяти «десятых номеров» команды, был великолепен в умении атаковать пространство на скорости. Он также обладал невероятной прыгучестью и мощным ударом головой. Когда защитники выдвигались вверх и играли в пас, Пеле представлял собой постоянную угрозу для обороны соперника.

Каждый из этой пятерки забил хотя бы один гол на победном для Бразилии ЧМ-1970. Однако главной звездой команды был Жаирзиньо. Он забил семь голов на турнире, чаще всего смещаясь в центр с правого фланга. При этом он стал первым игроком, забившим в каждой игре чемпионата мира, вплоть до финала. Он остается единственным человеком, которому это удалось.

Однако самый знаменитый гол, забитый этой культовой командой, принадлежит правому защитнику и капитану Карлосу Альберто в финале. Это четвертый и последний гол Бразилии в ворота измотанной Италии. Атака начинается с терпеливого владения мячом, за которым следует быстрое и своевременное продвижение вперед. Быстрый и эффективный переход с одного фланга на другой приводит к потрясающему удару низом от атакующего защитника. Во многих отношениях это воплощение всего того, чего Загалло хотел видеть от своей команды.

1998: 4-2-2-2

Команда нового поколения, которую Загалло привез на чемпионат мира 1998 года во Францию, использовала специфическую расстановку 4-2-2-2. Фланговые защитники, теперь уже Роберто Карлос и Кафу, играли такую же важную роль, как и 28 лет назад. Однако, в отличие от 1970 года, Загалло теперь использовал двух опорных полузащитников. Дунга и Сесар Сампайо должны были страховать оборону, учитывая уязвимость центральных защитников.



The Coaches’ Voice

Также в отличие от команды 1970 года, команда Загалло образца 1998 года начинала атаку от вратаря. Умение Клаудио Таффарела держать мяч в ногах позволяло ему первым пасом найти любого центрального защитника – Алдаира или Жуниора Байано – или одного из центральных полузащитников. Если соперник прессинговал, у него хватало навыков для более длинного паса – форвардам, атакующим полузащитникам или даже крайним защитникам.

Опираясь на опорных полузащитников, Загалло получал свободу действий, позволяя двум атакующим полузащитникам команды выдвигаться в более центральные и потенциально опасные зоны.

И Леонардо, и Ривалдо были левоногими игроками, которым нравилось смещаться в центр, но они предлагали команде совершенно разные качества. Ривалдо представлял собой большую угрозу для атаки, проникая влево с излюбленного правого фланга, чтобы сыграть в проникающую передачу или нанести свой фирменный мощный удар по воротам. Леонардо был более разносторонним игроком, комфортно чувствующим себя на разных участках поля. Его опыт игры в защите давал команде лучшее понимание широких комбинаций в атаке.



The Coaches’ Voice

В этой версии сборной Бразилии Загалло уделял большое внимание взаимодействию между атакующими полузащитниками и защитниками. Действительно, последние должны нести в себе столько же атакующей угрозы, сколько и первые, если не больше. Кафу был не только отличным нападающим, но и прекрасным пасующим, который мог комбинировать, если Ривалдо занимал позицию справа. На противоположном фланге Роберто Карлос был не менее талантлив в передаче мяча. Он также любил проникать в центр по диагонали и, как известно, наносить свои пушечные удары с левой ноги.

Впереди Загалло играл с двумя нападающими. Бебето, оставшийся в команде с победного чемпионата мира 1994 года, был активным форвардом, постоянно пытавшимся найти пространство вдали от центральных защитников соперника. Роналдо уже давно считался потенциальной звездой, но ему был всего 21 год. Внушительный, атлетичный нападающий, его игра без мяча была так же важна, как дриблинг, финты и завершение атак.



Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Его способность вытаскивать защитников с их позиций и создавать пространство для забегания партнеров позволяла команде полагаться не только на его голы. Сам Роналду забил четыре гола на турнире, но Бебето, Ривалдо и даже Сесар Сампайо – более атакующий из дуэта опорников – отметились тремя голами каждый. Больше Бразилии на турнире забили только хозяева турнира – Франция, обыгравшая «Селесао» в финале со счетом 3:0.

Оборонительная фаза

1970: Рискованная высокая линия

Чемпионат мира 1970 года проходил в Мексике в июне, поэтому матчи должны были проводиться при очень высокой температуре. Загалло и Бразильская конфедерация футбола (CBF) знали об этом, поэтому решили, что команда должна прибыть заблаговременно, чтобы она могла привыкнуть к условиям.

Загалло также хотел играть максимально плотно в оборонительной фазе. Когда команда переходила на половину поля соперника, защитная линия из трех человек – оба центральных защитника и, как правило, Эверальдо, менее атакующий фланговый защитник – выдвигалась вперед до линии полузащиты. Клодоальдо обычно располагался прямо перед ними.



The Coaches’ Voice

Это оставляло много пространства сзади в транзитных фазах. При всем своем атакующем мастерстве это была команда, которая допускала и моменты, и голы в своих ворота. Семь голов, пропущенных в шести матчах, – это больше, чем пропустили все последующие обладатели Кубка мира за 12 турниров после 1970 года.

При столкновении с более структурированными атаками соперников Бразилия выстраивала более низкий блок и переходила к оборонительной схеме, больше напоминающей 4-4-1-1. Защитная четверка начинала действовать в нескольких метрах от штрафной площади, а Жерсон опускался в полузащиту к Клодоальдо, образуя дуэт. Ривелино и Жаирзиньо защищали широкие зоны, оставляя Тостао в роли стержня атаки, а Пеле – впереди. Когда они возвращали мяч себе, Жерсон был тем игроком, на которого они обращали внимание. Прекрасный технарь, он был способен начать быструю контратаку или удержать мяч, пока команда перестраивается в атакующую схему.

Однако Загалло создавал команду, которая бы защищалась с помощью владения с мячом. Он знал, что мексиканская жара сделает практически невозможной тактику прессинга против его команды. Да, они играли с высокой линией, что давало соперникам шансы, но в итоге усилия, которые требовались для того, чтобы отвоевать мяч у этой команды в такую жару, в конечном итоге стоили соперникам слишком многих усилий на протяжении всех 90 минут.

1998: Солидность в центре

В сборной Бразилии, которой руководил Загалло на ЧМ-98, была более развитая оборонительная структура. Несмотря на его любовь в атакующим защитникам, дуэт опорных хавбеков обеспечил команде более надежную оборонительную базу.

Против более организованных атак команда, как и в 1970 году, переходила на схему 4-4-1-1. В этом случае Ривалдо занимал позицию на правом фланге полузащиты. Однако если соперник не выставлял в атаку большое количество игроков, Ривалдо оставался выше, предлагая эффективную контратакующую опцию в поддержку Роналдо и Бебето.

Когда соперник вновь завладевал мячом, Леонардо и Сезар Сампайо – обычно более высокий по позиции из двух центральных полузащитников – поддерживали нападающих, инициируя контрпрессинг. Дунга, более глубоко расположенный из дуэта опорников, занимал позицию перед центральными защитниками. Капитан был умным тактиком на поле и превосходным коммуникатором, который мог страховать своих защитников, разбить игру и организовать своих партнеров по команде перед лицом атак соперника.



The Coaches’ Voice

Соперники по-прежнему старались как можно чаще проводить контратаки в широких зонах, на пространстве, которое оставляли фланговые защитники Роберто Карлос и Кафу. Стремление Загалло выпустить как можно больше игроков вперед и построить команду вокруг технически сильных, ориентированных на атаку игроков всегда приводило к определенной уязвимости в обороне. На чемпионате мира 1998 года бразильцы лишь однажды сыграли «на ноль» – против Марокко на групповом этапе – и пропустили 10 голов за весь турнир. Ни одна команда во Франции тем летом не пропустила больше.

Однако это часть непреходящего наследия Загалло. Как тренер, он в первую очередь стремился к атакующему футболу. Поэтому он стремился выстраивать такие структуры, которые позволяли бы ему выпускать на поле всех самых талантливых игроков одновременно. Результатом двух чемпионатов мира с разницей почти в три десятилетия стали 33 гола в 13 матчах, два финала Кубка мира и один титул. За это ему обеспечено место в пантеоне мирового футбола.

Тони Ходсон, The Coaches’ Voice

Перевод и адаптация – Олег Дидух