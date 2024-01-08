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Кубок Англии
Уиган
08.01.2024 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 января 2024, 22:00 | Обновлено 08 января 2024, 22:07
169
1

Уиган – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 января в 22:15 видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Англии

08 января 2024, 22:00 | Обновлено 08 января 2024, 22:07
169
1
Уиган – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Манчестер Юнайтед

8 января в 22:15 пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии.

«Уиган» на домашней арене встречается с «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в 1/16 финала. В случае ничьей будет назначена переигровка на поле соперника.

Уиган – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Манчестер Юнайтед Уиган Кубок Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Swed
Смотреть муки МЮ-3? ))  Завтра почитаем.
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