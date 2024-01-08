Уиган – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 января в 22:15 видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Англии
8 января в 22:15 пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии.
«Уиган» на домашней арене встречается с «Манчестер Юнайтед».
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Победитель матча выйдет в 1/16 финала. В случае ничьей будет назначена переигровка на поле соперника.
Уиган – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Your Tics team to take on Manchester United in the Emirates FA Cup. 🏆 👊#wafc 🔵⚪️— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 8, 2024
🫵 Your United XI to kick off our #FACup campaign! 🔴#MUFC— Manchester United (@ManUtd) January 8, 2024
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