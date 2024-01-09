Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед обыграл на выезде Уиган и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Уиган
08.01.2024 22:15 – FT 0 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 января 2024, 00:10 | Обновлено 09 января 2024, 01:09
128
0

Ман Юнайтед обыграл на выезде Уиган и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Голами за манкунианцев отметились Диогу Далот и Бруну Фернандеш

09 января 2024, 00:10 | Обновлено 09 января 2024, 01:09
128
0
Ман Юнайтед обыграл на выезде Уиган и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 января прошел матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Уиган» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за манкунианцев в ворота соперника из 3-го дивизиона отметились Диогу Далот и Бруну Фернандеш (пен).

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала, где сыграет против «Ньюпорт Каунти» (4-й дивизион) или «Истли» (5-й).

Кубок Англии. 1/32 финала, 8 января

Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Диогу Далот, 22, Бруну Фернандеш, 74 (пен).

Уиган: Тикл, Моррисон, Хьюз, Сессеньон, Джонс (Макманаман, 78), Шоу (Смит, 78), Осгор, Адико, Клэр, Хамфрис (Мадженнис, 59), Годо (Лэнг, 90).

Манчестер Юнайтед: Онана, Ван-Биссака, Эванс, Варан, Диогу Далот (Камбвала, 83), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну, Гарначо (Пельистри, 87), Рэшфорд (Форсон, 90), Хойлунд (Межбри, 90).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2. Далот и Бруну. Видео голов и обзор
Мидлсбро – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Уиган – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед Уиган Кубок Англии по футболу Диогу Далот Бруну Фернандеш видео голов и обзор пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Футбол | 08 января 2024, 15:14 10
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом

У Олега Гусева родился сын

Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Футбол | 08 января 2024, 11:05 10
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов

Руководству «черных орлов» не понравились высказывания экс-наставника «Шахтера» и «Динамо»

Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Футбол | 08.01.2024, 18:38
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Бокс | 08.01.2024, 14:20
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Футбол | 08.01.2024, 23:05
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
07.01.2024, 00:30 3
Футбол
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
08.01.2024, 07:14
Бокс
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
08.01.2024, 18:50 6
Бокс
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
07.01.2024, 09:25 1
Теннис
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
07.01.2024, 08:50 47
Теннис
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
07.01.2024, 07:59 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем