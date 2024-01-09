Ман Юнайтед обыграл на выезде Уиган и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Голами за манкунианцев отметились Диогу Далот и Бруну Фернандеш
Вечером 8 января прошел матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Уиган» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).
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Голами за манкунианцев в ворота соперника из 3-го дивизиона отметились Диогу Далот и Бруну Фернандеш (пен).
«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала, где сыграет против «Ньюпорт Каунти» (4-й дивизион) или «Истли» (5-й).
Кубок Англии. 1/32 финала, 8 января
Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2
Голы: Диогу Далот, 22, Бруну Фернандеш, 74 (пен).
Уиган: Тикл, Моррисон, Хьюз, Сессеньон, Джонс (Макманаман, 78), Шоу (Смит, 78), Осгор, Адико, Клэр, Хамфрис (Мадженнис, 59), Годо (Лэнг, 90).
Манчестер Юнайтед: Онана, Ван-Биссака, Эванс, Варан, Диогу Далот (Камбвала, 83), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну, Гарначо (Пельистри, 87), Рэшфорд (Форсон, 90), Хойлунд (Межбри, 90).
Видеообзор матча
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