8 января на «Джей Джей Би Стэдиум» пройдет матч 3-го раунда Кубка Англии, в котором «Уиган» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Уиган

Команда памятна по относительно недавнему отрезку, который получилось провести в Премьер-Лиге. Более того, получилось в 2013-м году взять единственный весомый турнир, в виде завоеванного Кубка Англии. Впрочем, через считанные дни был вылет из АПЛ. Вернуться туда не получилось, наоборот, клуб, в котором проявились еще и финансовые проблемы, превратился в лифт между более низкими дивизионами, Чемпионшипом и Лигой 1. Так было и в 2023-м, с падением в третий дивизион с последнего места, еще и со штрафами за долги по зарплате. Неудивительно, что сейчас мало что удается и на более слабом уровне. Благо, что хотя бы очки берутся достаточно активно, чтобы хотя бы о новом понижении в классе не беспокоиться. Но при этом в кубке прошли и Эксетер, и Йорк Сити, оба раза - сухо на выезде.

Манчестер Юнайтед

Клуб, по большому счету, только тут, в этом турнире, еще может чего-то добиться. В Кубке Лиги после взятия трофея в прошлом цикле последовали 0:3 уже осенью, по иронии, с соперником по финалу, Ньюкаслом. Возвращение в Лигу чемпионов обернулось последним, 4-м местом в квартете с Галатасараем и Копенгагеном - о конкуренции с Баварией тем более не приходилось вести речь. Да и в АПЛ уж очень много поражений, и не верится, что как-то за второй круг получится пробиться в топ-4. Тем более что под Новый Год болельщиков поздравили, уступив 1:2 еще и Ноттингем Форест. Вот и получается, что как-то проявить себя и спасти сезон можно только в кубке - но тут до развязки еще очень долго.

Статистика личных встреч

За последнее десятилетие был только 1 официальный поединок - в 2017-м году, тоже в кубковом формате. Тогда МЮ разгромил дома аутсайдера 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают закономерно безоговорочным фаворитом МЮ. Но с учетом его нестабильности рекомендуем ставить на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,86).