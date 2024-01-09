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Кубок Англии
Уиган
08.01.2024 22:15 – FT 0 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
09 января 2024, 01:05 | Обновлено 09 января 2024, 01:07
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Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2. Далот и Бруну. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии

09 января 2024, 01:05 | Обновлено 09 января 2024, 01:07
72
0
Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2. Далот и Бруну. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Вечером 8 января прошел матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Уиган» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за манкунианцев в ворота соперника из 3-го дивизиона отметились Диогу Далот и Бруну Фернандеш (пен).

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала, где сыграет против «Ньюпорт Каунти» (4-й дивизион) или «Истли» (5-й).

Кубок Англии. 1/32 финала, 8 января

Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Диогу Далот, 22, Бруну Фернандеш, 74 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Диогу Далот, 22 мин.

ГОЛ! 0:2. Бруну Фернандеш, 74 мин (пен).

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Уиган Кубок Англии по футболу пенальти Бруну Фернандеш видео голов и обзор Диогу Далот
Источник Sport.ua
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