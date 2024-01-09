Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2. Далот и Бруну. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии
Вечером 8 января прошел матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Уиган» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).
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Голами за манкунианцев в ворота соперника из 3-го дивизиона отметились Диогу Далот и Бруну Фернандеш (пен).
«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала, где сыграет против «Ньюпорт Каунти» (4-й дивизион) или «Истли» (5-й).
Кубок Англии. 1/32 финала, 8 января
Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2
Голы: Диогу Далот, 22, Бруну Фернандеш, 74 (пен).
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Диогу Далот, 22 мин.
ГОЛ! 0:2. Бруну Фернандеш, 74 мин (пен).
События матча
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