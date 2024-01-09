Эрик тен ХАГ: «Мы переживем неудачи и нанесем ответный удар»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в матче с «Уиганом» (2:0) и выход в 1/16 Кубка Англии.

«Кубок Англии – это победа. Это нокаут. Если вам нужно повторение, то есть две игры, но вы хотите завершить работу сразу, и это именно те слова, которые я использовал в раздевалке: «Работа сделана».

В первом тайме мы создали пять-шесть очень хороших моментов. Был хороший футбол и мы должны были взять из этого больше, но если ты не забиваешь, ты должен оставаться сосредоточенным, и я думаю, что мы тоже сделали это.

Пенальти? Я не могу сказать. Я не видел повторов, и это было слишком далеко от моей позиции на тренерской скамье.

Все настроены оптимистично, но предстоит много работы. У нас было много неудач. Я думаю, что летом мы были на хорошем пути, но это путешествие, это проект. Сейчас нам придется иметь дело с некоторыми неудачами, но мы останемся живы, мы переживем это и мы нанесем ответный удар.

Победа в Кубке Англии? Я думаю, что это слишком далеко, мы должны переходить от игры к игре, особенно в Кубке. Так что мы принимаем это, но сейчас все наше внимание сосредоточено на следующем матче с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге, конечно», – сказал тен Хаг.