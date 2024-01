ВИДЕО. Легендарный Брайан огласил состав сборной США на матч против Украины

Легендарный американский теннисист и капитан мужской сборной США по теннису Боб Брайан огласил состав команды на матчевое противостояние квалификации мирового финала Кубка Дэвиса 2024 против сборной Украины.

США представят: Тейлор Фриц (№10 ATP), Себастьян Корда (№24 ATP), Кристофер Юбенкс (№34 ATP), Остин Крайчек (№1 парного рейтинга ATP), Раджив Рам (№6 парного рейтинга ATP).

Поединок состоится 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.

Сборная Украины впервые будет играть против команды США, которая 32 раза в своей истории выигрывала титул Кубка Дэвиса.

Ранее стал известен состав сборной Украины на встречу с США.

ВИДЕО. Легендарный Райан огласил состав сборной США на матч против Украины

The squad is ready!



A message from Davis Cup Captain Bob Bryan. pic.twitter.com/7inmMF3Ecm