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  4. ВИДЕО. Легендарный Брайан огласил состав сборной США на матч против Украины
Кубок Дэвиса
06 января 2024, 06:12 |
213
0

ВИДЕО. Легендарный Брайан огласил состав сборной США на матч против Украины

Матчевое противостояние квалификации мирового финала КД состоится 1-2 января

06 января 2024, 06:12 |
213
0
ВИДЕО. Легендарный Брайан огласил состав сборной США на матч против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Брайан, Раджив Рам, Остин Крайчек

Легендарный американский теннисист и капитан мужской сборной США по теннису Боб Брайан огласил состав команды на матчевое противостояние квалификации мирового финала Кубка Дэвиса 2024 против сборной Украины.

США представят: Тейлор Фриц (№10 ATP), Себастьян Корда (№24 ATP), Кристофер Юбенкс (№34 ATP), Остин Крайчек (№1 парного рейтинга ATP), Раджив Рам (№6 парного рейтинга ATP).

Поединок состоится 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.

Сборная Украины впервые будет играть против команды США, которая 32 раза в своей истории выигрывала титул Кубка Дэвиса.

Ранее стал известен состав сборной Украины на встречу с США.

ВИДЕО. Легендарный Райан огласил состав сборной США на матч против Украины

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сборная Украины по теннису сборная США по теннису Тейлор Фритц Себастьян Корда Кристофер Юбенкс Остин Крайчек Раджив Рам Боб Брайан
Источник Sport.ua
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