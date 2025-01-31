В субботу, 1 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Эвертон» – «Лестер». В турнирной таблице АПЛ команды расположились по соседству.

Эвертон

«Эвертону» удалось прервать серию поражений в матчах АПЛ. Команда Виталия Миколенко выиграла два предыдущих матча. Сперва «Эвертон» одолел «Тоттенхэм» (3:2), а в прошлом туре на выезде обыграл «Брайтон» (1:0). Перед этим команда не могла победить на протяжении шести матчей Теперь в активе подопечных Дэвида Мойеса 23 очка и 16-е место. «Эвертон» опережает «Лестер» на 6 баллов и в очном поединке попробует увеличить отрыв. В домашних матчах «Эвертон» забивает чуть больше одного мяча за игру, но имеет отрицательную разницу.

Лестер

«Лестер» в предыдущем туре АПЛ в гостях обыграл «Тоттенхэм» (2:1). А до этого была 7-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате. «Лестер» расположился на 17-м месте, с отрывом в одно очко от зоны вылета. Игра команды в обороне оставляет желать лучшего. В среднем «Лестер» пропускает более двух мячей за игру. Что до игры в гостях, то в 11 матчах команда одержала две победы и дважды сыграла вничью.

Личные встречи

Две последних встречи команд закончились результативными ничьими. В первом круге команды на поле «Лестера» сыграли 1:1.

«Эвертон» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

70% матчей «Лестера» заканчиваются с голами обеих команд. У «Эвертона» таких поединков 32%.

«Эвертон» (возможный состав): Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Мангаля, Ндиай, Дукуре, Линдстрем, Калверт-Льюин.

«Лестер» (возможный состав): Столярчик, Кристиансен, Вестергор, Фас, Джастин, Сумаре, Уинкс, Мавидиди, Эль-Ханнус, Айю, Варди.

Прогноз

Матчи с участием «Эвертона» и «Лестера» проходят результативно. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,94).