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31 января 2025, 19:31 |
112
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Эвертон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 февраля в 17:00 по Киеву

31 января 2025, 19:31 |
112
0
Эвертон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пикфорд

В субботу, 1 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Эвертон» – «Лестер». В турнирной таблице АПЛ команды расположились по соседству.

Эвертон

«Эвертону» удалось прервать серию поражений в матчах АПЛ. Команда Виталия Миколенко выиграла два предыдущих матча. Сперва «Эвертон» одолел «Тоттенхэм» (3:2), а в прошлом туре на выезде обыграл «Брайтон» (1:0). Перед этим команда не могла победить на протяжении шести матчей Теперь в активе подопечных Дэвида Мойеса 23 очка и 16-е место. «Эвертон» опережает «Лестер» на 6 баллов и в очном поединке попробует увеличить отрыв. В домашних матчах «Эвертон» забивает чуть больше одного мяча за игру, но имеет отрицательную разницу.

Лестер

«Лестер» в предыдущем туре АПЛ в гостях обыграл «Тоттенхэм» (2:1). А до этого была 7-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате. «Лестер» расположился на 17-м месте, с отрывом в одно очко от зоны вылета. Игра команды в обороне оставляет желать лучшего. В среднем «Лестер» пропускает более двух мячей за игру. Что до игры в гостях, то в 11 матчах команда одержала две победы и дважды сыграла вничью.

Личные встречи

Две последних встречи команд закончились результативными ничьими. В первом круге команды на поле «Лестера» сыграли 1:1.

«Эвертон» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

70% матчей «Лестера» заканчиваются с голами обеих команд. У «Эвертона» таких поединков 32%.

«Эвертон» (возможный состав): Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Мангаля, Ндиай, Дукуре, Линдстрем, Калверт-Льюин.

«Лестер» (возможный состав): Столярчик, Кристиансен, Вестергор, Фас, Джастин, Сумаре, Уинкс, Мавидиди, Эль-Ханнус, Айю, Варди.

Прогноз

Матчи с участием «Эвертона» и «Лестера» проходят результативно. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,94).

Прогноз Sport.ua
Эвертон
1 февраля 2025 -
17:00
Лестер
Забьют обе команды 1,94 Сделать ставку
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Эвертон Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
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