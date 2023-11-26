Рекордсмены турнира. Определены следующие соперники Украины в Кубке Дэвиса

26 ноября в Малаге (Испания) состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Дэвиса.

В следующем году мужская сборная Украины по теннису сразится за право сыграть в финальной части турнира против команды США.

В хозяева матча определили Украину, встреча состоится 2-3 или 3-4 февраля.

Ранее сборная Украины обыграла Колумбию в матче Первой Мировой группы.

Отметим, что «сине-желтые» впервые за 7 лет поборются за право сыграть в финальной части командного турнира. Однако после реформы Кубка Дэвиса украинцы впервые сыграют на этой стадии.

Сборная США является рекордсменом турнира по количеству трофеев – 32.