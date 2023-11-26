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  4. Рекордсмены турнира. Определены следующие соперники Украины в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса
26 ноября 2023, 15:20 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:29
736
3

Рекордсмены турнира. Определены следующие соперники Украины в Кубке Дэвиса

Украинцы сыграют против команды США

26 ноября 2023, 15:20 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:29
736
3
Рекордсмены турнира. Определены следующие соперники Украины в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса

26 ноября в Малаге (Испания) состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Дэвиса.

В следующем году мужская сборная Украины по теннису сразится за право сыграть в финальной части турнира против команды США.

В хозяева матча определили Украину, встреча состоится 2-3 или 3-4 февраля.

Ранее сборная Украины обыграла Колумбию в матче Первой Мировой группы.

Отметим, что «сине-желтые» впервые за 7 лет поборются за право сыграть в финальной части командного турнира. Однако после реформы Кубка Дэвиса украинцы впервые сыграют на этой стадии.

Сборная США является рекордсменом турнира по количеству трофеев – 32.

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сборная Украины по теннису Кубок Дэвиса жеребьевка
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
а тут гайки
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+3
roman75zpr
Суши вёсла...
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+3
Sean Paul
Тут який би суперник не випав у нас шансів майже немає. Адже в нас жодного тенісиста топ 100
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0
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