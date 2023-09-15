Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Владислав Орлов в заключительном матче в трех сетах обыграл Николаса Мехию
15 сентября завершился матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.
Завершали встречу Владислав Орлов от сборной Украины и Николас Мехия от команды Колумбии. Матч прошел в упорной борьбе, теннисисты показали примерно равный уровень игры. Мехия забрал первый сет, Орлов отыгрался во втором, а третья партия дошла до тай-брейка, в котором украинский теннисист довел матч до победы и итоговой победы сборной Украины.
После победы над сборной Колумбии команда Украины впервые за семь лет сыграет в квалификации финального турнира Кубка Дэвиса.
Ранее титулованные колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара прогнозировано обыграли украинский дуэт Илья Белобородько / Вячеслав Белинский, а Алексей Крутых в трех сетах переиграл лидера южноамериканцев Даниэля Элаи Галана.
Отметим, что вчера Галан в трех сетах обыграл Владислава Орлова, а перед тем Крутых легко разобрался с Николасом Мехией.
Кубок Дэвиса 2023. Первая мировая группа
14–15 сентября, Каспи (Грузия), хард
Украина – Колумбия – 3:2
14 сентября
- 11:00. Алексей Крутых – Николас Мехия – 6:4, 6:3
- 13:00. Владислав Орлов – Даниэль-Элаи Галан – 7:5, 3:6, 0:6
15 сентября
- 10:00. Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара – 2:6, 4:6
- 12:00. Алексей Крутых – Даниэль-Элаи Галан – 3:6, 6:0, 6:3
- 14:00. Владислав Орлов – Николас Мехия – 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)
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С победой всех!!!!
Наши ребята все-таки это сделали!!