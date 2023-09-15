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Кубок Дэвиса
15 сентября 2023, 17:32 | Обновлено 15 сентября 2023, 18:25
2293
8

Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса

Владислав Орлов в заключительном матче в трех сетах обыграл Николаса Мехию

15 сентября 2023, 17:32 | Обновлено 15 сентября 2023, 18:25
2293
8
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
ФТУ. Владислав Орлов

15 сентября завершился матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

Завершали встречу Владислав Орлов от сборной Украины и Николас Мехия от команды Колумбии. Матч прошел в упорной борьбе, теннисисты показали примерно равный уровень игры. Мехия забрал первый сет, Орлов отыгрался во втором, а третья партия дошла до тай-брейка, в котором украинский теннисист довел матч до победы и итоговой победы сборной Украины.

После победы над сборной Колумбии команда Украины впервые за семь лет сыграет в квалификации финального турнира Кубка Дэвиса.

Ранее титулованные колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара прогнозировано обыграли украинский дуэт Илья Белобородько / Вячеслав Белинский, а Алексей Крутых в трех сетах переиграл лидера южноамериканцев Даниэля Элаи Галана.

Отметим, что вчера Галан в трех сетах обыграл Владислава Орлова, а перед тем Крутых легко разобрался с Николасом Мехией.

Кубок Дэвиса 2023. Первая мировая группа

14–15 сентября, Каспи (Грузия), хард

Украина – Колумбия – 3:2

14 сентября

  • 11:00. Алексей Крутых – Николас Мехия – 6:4, 6:3
  • 13:00. Владислав Орлов – Даниэль-Элаи Галан – 7:5, 3:6, 0:6

15 сентября

  • 10:00. Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара – 2:6, 4:6
  • 12:00. Алексей Крутых – Даниэль-Элаи Галан – 3:6, 6:0, 6:3
  • 14:00. Владислав Орлов – Николас Мехия – 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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maksimisgreat
Вот это героическая победа. Я перед последней игрой особо не надеялся.
Орлов затащил последний матч.
Крутых молодчина. Принес две победы. Обыграл 88-ю ракетку мира.
С победой всех!!!!
Наши ребята все-таки это сделали!!
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+13
Stanislav Matusevych
Велика сенсація. І доволі пристойний рівень гри, до речі. Вирішальний матч Орлова взагалі видався вкрай цікавим. Грунтовий тенісист на харді розбирає типового подавана. І розібрав же у підсумку, хоч колумбієць за рахунок подачі багато брейкпойнтів врятував у третьому сеті. Молодці хлопці, але з нашою тенісною федерацією потрібно щось робити.
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+11
Vitason
Молодцы,никто не предполагал,но мы победили!
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+9
Michael Savchyn
круто! молодці!
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+5
Трегубов Дмитро
А на парний матч скоріш за все ставки й не було - грати проти колишніх лідерів світового рейтингу. А так  - награли хлопцям досвід.
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+4
Олексій Коваль
Ото молодці!!!
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0
Юрий Щербань
Сука когда эти лидеры будут играть за сборную молодцы ребята
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-2
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