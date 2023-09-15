Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса

15 сентября завершился матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

Завершали встречу Владислав Орлов от сборной Украины и Николас Мехия от команды Колумбии. Матч прошел в упорной борьбе, теннисисты показали примерно равный уровень игры. Мехия забрал первый сет, Орлов отыгрался во втором, а третья партия дошла до тай-брейка, в котором украинский теннисист довел матч до победы и итоговой победы сборной Украины.

После победы над сборной Колумбии команда Украины впервые за семь лет сыграет в квалификации финального турнира Кубка Дэвиса.

Ранее титулованные колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара прогнозировано обыграли украинский дуэт Илья Белобородько / Вячеслав Белинский, а Алексей Крутых в трех сетах переиграл лидера южноамериканцев Даниэля Элаи Галана.

Отметим, что вчера Галан в трех сетах обыграл Владислава Орлова, а перед тем Крутых легко разобрался с Николасом Мехией.

Кубок Дэвиса 2023. Первая мировая группа

14–15 сентября, Каспи (Грузия), хард

Украина – Колумбия – 3:2

14 сентября

11:00. Алексей Крутых – Николас Мехия – 6:4, 6:3

– Николас Мехия – 6:4, 6:3 13:00. Владислав Орлов – Даниэль-Элаи Галан – 7:5, 3:6, 0:6

15 сентября