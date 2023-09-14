Украина – Колумбия – 1:1. Орлов уступил Галану в трех сетах

14 сентября стартовал матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

Во втором матче сыграли второй номер сборной Украины Владислав Орлов и лидер команды Колумбии Даниэль Элаи Галан. Орлов смог выиграть первый сет имел шансы на победу во второй партии и в матче, однако Галан перехватил инициативу и смог перевести матч в третий сет, где одержал победу с сухим счетом.

Кубок Дэвиса

Даниэль Элаи Галан (Колумбия) – Владислав Орлов (Украина) – 5:7, 6:3, 6:0

В первом матче Алексей Крутых обыграл Николаса Мехию.

Встреча между сборными Украины и Колумбии продолжится завтра, 15 сентября, матчем в парном разряде между Ильей Белобородько и Вячеславом Белинским от сборной Украины и двукратными победителями мэйджоров, бывшими лидерами мирового рейтинга Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой от команды Колумбии.