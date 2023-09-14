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Кубок Дэвиса
14 сентября 2023, 12:40 | Обновлено 14 сентября 2023, 12:50
533
1

Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах

Украинцы выиграли первый матч противостояния

14 сентября 2023, 12:40 | Обновлено 14 сентября 2023, 12:50
533
1
Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах
ФТУ. Алексей Крутых и Николас Мехия

14 сентября стартовал матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

Первыми на корт вышел лидер украинской сборной Алексей Крутых (№253 ATP) и второй номер колумбийцев Николас Мехия (№305 ATP).

Крутых подтвердил статус фаворита встречи и обыграл соперника в двух сетах.

Кубок Дэвиса
Алексей Крутых (Украина) – Николас Мехия (Колумбия) – 6:4, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

Вторыми на корт выйдут Владислав Орлов и Даниэль Элаи Галан.

Украина – Колумбия – 1:0

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Алексей Крутых Кубок Дэвиса-2023
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
Так тримати, Олексій!!!
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