Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах

14 сентября стартовал матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

Первыми на корт вышел лидер украинской сборной Алексей Крутых (№253 ATP) и второй номер колумбийцев Николас Мехия (№305 ATP).

Крутых подтвердил статус фаворита встречи и обыграл соперника в двух сетах.

Кубок Дэвиса

Алексей Крутых (Украина) – Николас Мехия (Колумбия) – 6:4, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

Вторыми на корт выйдут Владислав Орлов и Даниэль Элаи Галан.

Украина – Колумбия – 1:0