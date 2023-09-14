Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах
Украинцы выиграли первый матч противостояния
14 сентября стартовал матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.
Первыми на корт вышел лидер украинской сборной Алексей Крутых (№253 ATP) и второй номер колумбийцев Николас Мехия (№305 ATP).
Крутых подтвердил статус фаворита встречи и обыграл соперника в двух сетах.
Кубок Дэвиса
Алексей Крутых (Украина) – Николас Мехия (Колумбия) – 6:4, 6:3
Это была первая встреча теннисистов.
Вторыми на корт выйдут Владислав Орлов и Даниэль Элаи Галан.
Украина – Колумбия – 1:0
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