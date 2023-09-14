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Кубок Дэвиса
14 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 14 сентября 2023, 01:25
63
0

Украина – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

14 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 14 сентября 2023, 01:25
63
0
Украина – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ

14 и 15 сентября состоится матч Первой Мировой Группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

В первый игровой день за нашу команду сыграют Алексей Крутых и Владислав Орлов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель встречи выйдет в квалификацию Мирового финала.

Противостояние будет транслироваться украинскими телеканалами СПОРТ 1 и XSPORT.

Начало встреч по Киевскому времени:

Четверг, 14 сентября – в 11:00
Пятница, 15 сентября – в 10:00

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Первый день (четверг, 14.09)

11:00 – Алексей Крутых – Николас Мехия (0–0 H2H)
13:00* – Владислав Орлов – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)

Второй день (пятница, 15.09)

10:00 – Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара
12:00* – Алексей Крутых – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)
14:00* – Владислав Орлов – Николас Мехия (0–0 H2H)
* – ориентировочное время

Украина – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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