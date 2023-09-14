Украина – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса
14 и 15 сентября состоится матч Первой Мировой Группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.
В первый игровой день за нашу команду сыграют Алексей Крутых и Владислав Орлов.
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Победитель встречи выйдет в квалификацию Мирового финала.
Противостояние будет транслироваться украинскими телеканалами СПОРТ 1 и XSPORT.
Начало встреч по Киевскому времени:
Четверг, 14 сентября – в 11:00
Пятница, 15 сентября – в 10:00
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
Первый день (четверг, 14.09)
11:00 – Алексей Крутых – Николас Мехия (0–0 H2H)
13:00* – Владислав Орлов – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)
Второй день (пятница, 15.09)
10:00 – Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара
12:00* – Алексей Крутых – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)
14:00* – Владислав Орлов – Николас Мехия (0–0 H2H)
* – ориентировочное время
Украина – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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