14 и 15 сентября состоится матч Первой Мировой Группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

В первый игровой день за нашу команду сыграют Алексей Крутых и Владислав Орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель встречи выйдет в квалификацию Мирового финала.

Противостояние будет транслироваться украинскими телеканалами СПОРТ 1 и XSPORT.

Начало встреч по Киевскому времени:

Четверг, 14 сентября – в 11:00

Пятница, 15 сентября – в 10:00

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Первый день (четверг, 14.09)

11:00 – Алексей Крутых – Николас Мехия (0–0 H2H)

13:00* – Владислав Орлов – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)

Второй день (пятница, 15.09)

10:00 – Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара

12:00* – Алексей Крутых – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)

14:00* – Владислав Орлов – Николас Мехия (0–0 H2H)

* – ориентировочное время

Украина – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция