Украина – Колумбия – 1:2. Кабаль и Фара обыграли Белобородько и Белинского

15 сентября продолжился матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

Первыми во второй день на корт вышли пары. Титулованные колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара прогнозировано обыграли украинский дуэт Илья Белобородько / Вячеслав Белинский.

Кубок Дэвиса. Украина – Колумбия

Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара – 2:6, 4:6

Следующими на корт должны выйти первые номера своих команд Алексей Крутых и Даниэль Элаи Галан. У украинцев не осталось права на ошибку.

Ранее сообщалось, что экс-первые ракетки мира в парном разряде Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара в конце сезона завершат карьеры.

Украина – Колумбия – 1:2