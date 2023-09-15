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Кубок Дэвиса
15 сентября 2023, 11:25 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:55
354
2

Украина – Колумбия – 1:2. Кабаль и Фара обыграли Белобородько и Белинского

Титулованная колумбийская пара уверенно набрала второе очко для своей команды

15 сентября 2023, 11:25 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:55
354
2
Украина – Колумбия – 1:2. Кабаль и Фара обыграли Белобородько и Белинского
ФТУ. Илья Белобородько и Вячеслав Белинский

15 сентября продолжился матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

Первыми во второй день на корт вышли пары. Титулованные колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара прогнозировано обыграли украинский дуэт Илья Белобородько / Вячеслав Белинский.

Кубок Дэвиса. Украина – Колумбия
Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара – 2:6, 4:6

Следующими на корт должны выйти первые номера своих команд Алексей Крутых и Даниэль Элаи Галан. У украинцев не осталось права на ошибку.

Ранее сообщалось, что экс-первые ракетки мира в парном разряде Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара в конце сезона завершат карьеры.

Украина – Колумбия – 1:2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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pytlak1990
Проти таких відомих парників, молодці, добре зіграли)
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Александр Науменко
Шо в голові у тренерів, виставляючи таку пару?
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