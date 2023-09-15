Украина – Колумбия – 1:2. Кабаль и Фара обыграли Белобородько и Белинского
Титулованная колумбийская пара уверенно набрала второе очко для своей команды
15 сентября продолжился матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.
Первыми во второй день на корт вышли пары. Титулованные колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара прогнозировано обыграли украинский дуэт Илья Белобородько / Вячеслав Белинский.
Кубок Дэвиса. Украина – Колумбия
Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара – 2:6, 4:6
Следующими на корт должны выйти первые номера своих команд Алексей Крутых и Даниэль Элаи Галан. У украинцев не осталось права на ошибку.
Ранее сообщалось, что экс-первые ракетки мира в парном разряде Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара в конце сезона завершат карьеры.
Украина – Колумбия – 1:2
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