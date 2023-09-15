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Кубок Дэвиса
15 сентября 2023, 06:53 | Обновлено 15 сентября 2023, 07:02
164
0

Украина – Колумбия. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Первой мировой группы Кубка Дэвиса 2023

15 сентября 2023, 06:53 | Обновлено 15 сентября 2023, 07:02
164
0
Украина – Колумбия. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ

15 сентября завершается матч Первой мировой группы Кубка Дэвиса 2023 между сборными Украины и Колумбии.

Встреча проходит на хардовых кортах в грузинском городе Каспи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во второй игровой день в 10:00 по Киеву будет будет сыгран парный матч – на корт выйдет украинская пара Илья Белобородько / Вячеслав Белинский. После этого одиночные матчи проведут Алексей Крутых и Владислав Орлов (если понадобится 5-я игра).

Победитель встречи выйдет в квалификацию Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.

Кубок Дэвиса 2023. Украина – Колумбия

14 сентября

  • 11:00. Алексей Крутых – Николас Мехия – 6:4, 6:3
  • 13:00. Владислав Орлов – Даниэль-Элаи Галан – 7:5, 3:6, 0:6

После первого дня счет равный 1:1

15 сентября

  • 10:00. Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара
  • 12:00. Алексей Крутых – Даниэль-Элаи Галан
  • 14:00. Владислав Орлов – Николас Мехия

Украина – Колумбия. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Дэвиса транслируется украинскими телеканалами Sport 1 и XSport.

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Источник Sport.ua
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