Украина – Колумбия. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Первой мировой группы Кубка Дэвиса 2023
15 сентября завершается матч Первой мировой группы Кубка Дэвиса 2023 между сборными Украины и Колумбии.
Встреча проходит на хардовых кортах в грузинском городе Каспи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Во второй игровой день в 10:00 по Киеву будет будет сыгран парный матч – на корт выйдет украинская пара Илья Белобородько / Вячеслав Белинский. После этого одиночные матчи проведут Алексей Крутых и Владислав Орлов (если понадобится 5-я игра).
Победитель встречи выйдет в квалификацию Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.
Кубок Дэвиса 2023. Украина – Колумбия
14 сентября
- 11:00. Алексей Крутых – Николас Мехия – 6:4, 6:3
- 13:00. Владислав Орлов – Даниэль-Элаи Галан – 7:5, 3:6, 0:6
После первого дня счет равный – 1:1
15 сентября
- 10:00. Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара
- 12:00. Алексей Крутых – Даниэль-Элаи Галан
- 14:00. Владислав Орлов – Николас Мехия
Украина – Колумбия. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Дэвиса транслируется украинскими телеканалами Sport 1 и XSport.
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