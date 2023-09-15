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Кубок Дэвиса
15 сентября 2023, 13:43 | Обновлено 15 сентября 2023, 13:59
1414
1

Украина – Колумбия – 2:2. Крутых обыграл лидера соперников, подарив надежду

Первый номер украинской сборной оформил яркую волевую победу

15 сентября 2023, 13:43 | Обновлено 15 сентября 2023, 13:59
1414
1
Украина – Колумбия – 2:2. Крутых обыграл лидера соперников, подарив надежду
ФТУ. Алексей Крутых

15 сентября продолжился матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.

Вторыми на корт вышли первые номера своих команд Алексей Крутых (№253 ATP) и Даниэль Элаи Галан (№88 ATP). Более высокорейтинговый колумбиец выиграл первый сет, но украинец сумел переломить ход встречи и оформил яркую победу в трех сетах

Кубок Дэвиса. Украина – Колумбия
Алексей Крутых – Даниэль Элаи Галан – 3:6, 6:0, 6:3

Для Алексея это была первая победа над соперником из первой сотни мирового рейтинга. Перед этим было 6 поражений.

Ранее в пятницу титулованные колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара прогнозировано обыграли украинский дуэт Илья Белобородько / Вячеслав Белинский.

Отметим, что вчера Галан в трех сетах переиграл Владислава Орлова, а Крутых разобрался с Николасом Мехией.

В финальной встрече, которая решит исход встречи, сыграют вторые номера команд.

Украина – Колумбия – 2:2

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець Олексій!Но програш в парі залишае нам невеликі шанси .Все в руках Орлова
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