Украина – Колумбия – 2:2. Крутых обыграл лидера соперников, подарив надежду
Первый номер украинской сборной оформил яркую волевую победу
15 сентября продолжился матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии.
Вторыми на корт вышли первые номера своих команд Алексей Крутых (№253 ATP) и Даниэль Элаи Галан (№88 ATP). Более высокорейтинговый колумбиец выиграл первый сет, но украинец сумел переломить ход встречи и оформил яркую победу в трех сетах
Кубок Дэвиса. Украина – Колумбия
Алексей Крутых – Даниэль Элаи Галан – 3:6, 6:0, 6:3
Для Алексея это была первая победа над соперником из первой сотни мирового рейтинга. Перед этим было 6 поражений.
Ранее в пятницу титулованные колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара прогнозировано обыграли украинский дуэт Илья Белобородько / Вячеслав Белинский.
Отметим, что вчера Галан в трех сетах переиграл Владислава Орлова, а Крутых разобрался с Николасом Мехией.
В финальной встрече, которая решит исход встречи, сыграют вторые номера команд.
Украина – Колумбия – 2:2
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