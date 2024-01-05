Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против США
По сравнению с предыдущей встречей, в команде появился Виталий Сачко
Федерация тенниса Украины объявила состав национальной сборной Кубка Дэвиса на матч квалификации Мирового финала против команды США.
Украину будут представлять: Виталий Сачко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько. Капитан - Орест Терещук.
Отметим появление в составе первой ракетки Украины Виталий Сачко, который не играл в сборной с марта 2022 года.
Поединок состоится 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.
Сборная Украины впервые будет играть против команды США, которая 32 раза в своей истории выигрывала титул Кубка Дэвиса.
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