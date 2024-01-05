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Кубок Дэвиса
05 января 2024, 16:26 | Обновлено 05 января 2024, 16:36
497
0

Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против США

По сравнению с предыдущей встречей, в команде появился Виталий Сачко

05 января 2024, 16:26 | Обновлено 05 января 2024, 16:36
497
0
Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против США
ФТУ

Федерация тенниса Украины объявила состав национальной сборной Кубка Дэвиса на матч квалификации Мирового финала против команды США.

Украину будут представлять: Виталий Сачко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько. Капитан - Орест Терещук.

Отметим появление в составе первой ракетки Украины Виталий Сачко, который не играл в сборной с марта 2022 года.

Поединок состоится 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.

Сборная Украины впервые будет играть против команды США, которая 32 раза в своей истории выигрывала титул Кубка Дэвиса.

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сборная Украины по теннису
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