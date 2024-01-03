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Australian Open
03 января 2024, 09:14 | Обновлено 03 января 2024, 09:52
241
0

Будущая соперница Свитолиной по Окленду попала в основу Australian Open

Эмме Радукану повезло

03 января 2024, 09:14 | Обновлено 03 января 2024, 09:52
241
0
Будущая соперница Свитолиной по Окленду попала в основу Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану, которая является чемпионкой US Open 2021 года, попала в основную сетку предстоящего Ausralian Open.

21-летняя Радукану заменит Лорин Дэвис, которая отказалась от участия в турнире из-за травмы плеча.

Эмма Радукану в настоящий момент занимает 301-е место в мировом рейтинге. Из-за травм она пропустила большую часть предыдущего сезона.

Как известно, Радукану сыграет против украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала хардового турнира WTA 250, который проходит в эти дни в Окленде (Новая Зеландия).

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Australian Open 2024 Эмма Радукану
Источник Australian Open
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