Будущая соперница Свитолиной по Окленду попала в основу Australian Open

Британская теннисистка Эмма Радукану, которая является чемпионкой US Open 2021 года, попала в основную сетку предстоящего Ausralian Open.

21-летняя Радукану заменит Лорин Дэвис, которая отказалась от участия в турнире из-за травмы плеча.

Эмма Радукану в настоящий момент занимает 301-е место в мировом рейтинге. Из-за травм она пропустила большую часть предыдущего сезона.

Как известно, Радукану сыграет против украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала хардового турнира WTA 250, который проходит в эти дни в Окленде (Новая Зеландия).

Lauren Davis (USA) has withdrawn from the Australian Open due to a shoulder injury.



Emma Raducanu (UK) takes her place in the main draw.