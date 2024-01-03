Будущая соперница Свитолиной по Окленду попала в основу Australian Open
Эмме Радукану повезло
Британская теннисистка Эмма Радукану, которая является чемпионкой US Open 2021 года, попала в основную сетку предстоящего Ausralian Open.
21-летняя Радукану заменит Лорин Дэвис, которая отказалась от участия в турнире из-за травмы плеча.
Эмма Радукану в настоящий момент занимает 301-е место в мировом рейтинге. Из-за травм она пропустила большую часть предыдущего сезона.
Как известно, Радукану сыграет против украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала хардового турнира WTA 250, который проходит в эти дни в Окленде (Новая Зеландия).
Lauren Davis (USA) has withdrawn from the Australian Open due to a shoulder injury.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 3, 2024
Emma Raducanu (UK) takes her place in the main draw.
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