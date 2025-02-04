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  4. Игровой день в Абу-Даби: Остапенко и Радукану вылетели, Бенчич идет дальше
WTA
04 февраля 2025, 21:36 |
343
1

Игровой день в Абу-Даби: Остапенко и Радукану вылетели, Бенчич идет дальше

4 февраля на турнире WTA 500 в ОАЭ состоялись матчи 1/16 финала

04 февраля 2025, 21:36 |
343
1
Игровой день в Абу-Даби: Остапенко и Радукану вылетели, Бенчич идет дальше
Getty Images/Global Images Ukraine. Емма Радукану та Маркета Вондроушова

4 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) завершились все матчи 1/16 финала.

Два центральных поединка дня: Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 37) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA 56) и Онс Жабер (Тунис, WTA 33) – Алена Остапенко (Латвия, WTA 35). И Маркета, и Онс одержали победы в двух сетах.

Жабер во 2-м раунде сыграет против 17-летней японки Ваканы Сонобе (Япония, WTA 837), которая прошла квалификацию и 1-й круг, обыграв трех теннисисток из топ-100. Вондроушова в 1/8 финала встретится с четвертой сеяной Юлией Путинцевой (Казахстан, WTA 21).

Во вторник свою победу одержала и Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 157). Олимпийская чемпионка 2020 на старте пятисотника прошла Ребекку Шрамкову (Словакия, WTA 44). Далее у Белинды – лаки-лузер Вероника Кудерметова (WTA 52).

4 февраля во 2-й круг также прошли Лейла Фернандес, Линда Носкова, Магда Линетт и Анастасия Павлюченкова.

В Абу-Даби украинки не выступают. В квалификацию заявилась Юлия Стародубцева, но она сразу же уступила Маккартни Кесслер.

Первая и вторая сеяные – Елена Рыбакина и Паула Бадоса. Рыбакина в 2024 году выиграла трофей на этих кортах, в финале одолев Дарью Касаткину, которая в этом сезоне также сыграет в ОАЭ.

WTA 500 Абу-Даби. 1/16 финала, 4 февраля

  • Лейла Фернандес [8] – Моюка Утидзима [LL] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:0)
  • Магдалена Френх – Линда Носкова – 0:6, 3:6
  • Рената Сарасуа – Магда Линетт – 4:6, 6:7 (6:8)
  • Белинда Бенчич [WC] – Ребекка Шрамкова – 6:2, 3:6, 6:1
  • Анастасия Павлюченкова [6] – София Кенин [Q] – 6:3, 6:1
  • Маркета Вондроушова [WC] – Эмма Радукану [WC] – 6:3, 6:4
  • Онс Жабер Алена Остапенко [7] – 7:6 (7:5), 6:4

Фотогалерея второго игрового дня в Абу-Даби, 4 февраля

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Верхняя часть сетки турнира в Абу-Даби

Нижняя часть сетки турнира в Абу-Даби

Видеообзор второго игрового дня в Абу-Даби:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
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