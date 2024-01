Лондонский «Челси» объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей, состоявшихся в декабре 2023 года.



В список попал и украинец Михаил Мудрик, отличившийся голом в матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла». Украинец забил на последних минутах и перевел игру в серию пенальти, где реализовал решающий одиннадцатиметровый.

В нынешнем сезоне за «Челси» Мудрик провел 19 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.

Ранее экс-игрок «Челси» раскритиковал Мудрика и рассказал, на кого ему равняться.

ВИДЕО. Мудрик претендует на лучший гол месяца в Челси

It’s time to select your Chelsea Goal of the Month for December! 🎯



Eight great strikes to choose from… 📥