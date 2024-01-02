ВИДЕО. Мудрик претендует на лучший гол месяца в Челси
Пресс-служба «синих» отметила гол Михаила в ворота «Ньюкасла»
Лондонский «Челси» объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей, состоявшихся в декабре 2023 года.
В список попал и украинец Михаил Мудрик, отличившийся голом в матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла». Украинец забил на последних минутах и перевел игру в серию пенальти, где реализовал решающий одиннадцатиметровый.
В нынешнем сезоне за «Челси» Мудрик провел 19 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.
Ранее экс-игрок «Челси» раскритиковал Мудрика и рассказал, на кого ему равняться.
ВИДЕО. Мудрик претендует на лучший гол месяца в Челси
It’s time to select your Chelsea Goal of the Month for December! 🎯— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 2, 2024
Eight great strikes to choose from… 📥
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