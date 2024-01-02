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Англия
02 января 2024, 23:49 | Обновлено 03 января 2024, 00:16
1032
0

ВИДЕО. Мудрик претендует на лучший гол месяца в Челси

Пресс-служба «синих» отметила гол Михаила в ворота «Ньюкасла»

02 января 2024, 23:49 | Обновлено 03 января 2024, 00:16
1032
0
ВИДЕО. Мудрик претендует на лучший гол месяца в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей, состоявшихся в декабре 2023 года.

В список попал и украинец Михаил Мудрик, отличившийся голом в матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла». Украинец забил на последних минутах и перевел игру в серию пенальти, где реализовал решающий одиннадцатиметровый.

В нынешнем сезоне за «Челси» Мудрик провел 19 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.

Ранее экс-игрок «Челси» раскритиковал Мудрика и рассказал, на кого ему равняться.

ВИДЕО. Мудрик претендует на лучший гол месяца в Челси

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Ньюкасл Челси Челси - Ньюкасл Михаил Мудрик лучший гол видео
Источник Twitter
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