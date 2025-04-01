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  4. Виктор ДОГАДАЙЛО: «В Первой и Второй лигах каждый матч на вес золота»
Украина. Первая лига
01 апреля 2025, 14:45 |
214
0

Виктор ДОГАДАЙЛО: «В Первой и Второй лигах каждый матч на вес золота»

Известный специалист стал гостем программы «Украина футбольная»

01 апреля 2025, 14:45 |
214
0
Виктор ДОГАДАЙЛО: «В Первой и Второй лигах каждый матч на вес золота»
Украина футбольная

В эфире информационно-аналитической программы «Украина футбольная» эксперт Виктор Догадайло рассказал о своих ожиданиях от весенней части сезона в Первой лиге, назвав фаворитов во Второй лиге.

«Четыре месяца футболисты Первой лиги не имели официальных матчей, – отмечает Догадайло, – Безусловно, с большими ожиданиями все подходят к старту весенней части сезона. Каждая команда постарается выполнить те задачи, которые перед ней ставят. Думаю, что в конкуренции команды смогут расти. Также важно, что футболисты в профессиональном плане будут расти».

Высказался специалист и о первых матчах Первой лиги в Группе Выбывания, отметив «Подолье».

«Хмельницкий коллектив сейчас должен набирать очки в каждом матче, если учитывать турнирное положение. Сейчас каждый матч на вес золота. Уже на второй минуте «Подолье» открыло счет и это свидетельствует о настрое футболистов. Мячи у «Подолья» забивали футболисты, которые присоединились зимой. Это свидетельствует о хорошей селекционной работе».

«Относительно фаворитов Второй лиги, которая стартует через две недели, то прежде всего стоит отметить команды, которые набрали больше очков в первой части сезона. Весной во Второй лиге сыграют всего шесть туров, поэтому каждая игра как финал. Надо отметить «Рух-2», «Пробой», «Колос-2» и «Александрию-2». Клубы УПЛ большое внимание уделяют своему резерву. Также не стоит забывать о «Полесье-2», которое существенно усилилось зимой. Этим клубам будет пытаться навязать борьбу Чернигов, хотя будет непросто. Очень важно, что Вторая лига конкурентоспособна и проходных матчей нет», – подчеркнул Догадайло.

Комментарии первых матчей Первой лиги в группе Выбывания и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ «Украина футбольная» о возобновлении соревнований ПФЛ в весенней части сезона.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Виктор Догадайло Украина футбольная
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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