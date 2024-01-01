Экс-игрок Челси раскритиковал Мудрика и рассказал, на кого ему равняться
Крейг Барли – об игре украинского вингера
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Крейг Берли оценил игру 22-летнего вингера «синих» Михаила Мудрика.
«Посмотрите на Палмера и Мудрика. Коул ориентирован на результат, он игрок с высоким айкью. На Мудрика потратили сумасшедшие деньги, и он сейчас является полной противоположностью англичанину. Основным ориентиром Мудрика есть скорость, но сейчас от него очень мало продуктивности», – заявил Берли.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 17 матчей в Английской Премьер-лиге, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее экс-форвард сборной Англии Гарри Линекер вступился за Михаила Мудрика.
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