Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Челси раскритиковал Мудрика и рассказал, на кого ему равняться
Англия
01 января 2024, 19:22 |
1291
4

Экс-игрок Челси раскритиковал Мудрика и рассказал, на кого ему равняться

Крейг Барли – об игре украинского вингера

01 января 2024, 19:22 |
1291
4
Экс-игрок Челси раскритиковал Мудрика и рассказал, на кого ему равняться
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Крейг Берли оценил игру 22-летнего вингера «синих» Михаила Мудрика.

«Посмотрите на Палмера и Мудрика. Коул ориентирован на результат, он игрок с высоким айкью. На Мудрика потратили сумасшедшие деньги, и он сейчас является полной противоположностью англичанину. Основным ориентиром Мудрика есть скорость, но сейчас от него очень мало продуктивности», – заявил Берли.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 17 матчей в Английской Премьер-лиге, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее экс-форвард сборной Англии Гарри Линекер вступился за Михаила Мудрика.

По теме:
Вест Хэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не Арсенал с Зинченко и не Челси. Названа лучшая команда АПЛ 2023 года
Легенда Арсенала назвал игрока, который поможет команде в гонке за титул
Михаил Мудрик Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Chelsea Chronicle
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Хоккей | 01 января 2024, 00:10 5
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары

Завершился групповой этап

Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Хоккей | 31 декабря 2023, 20:27 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B

Последний матч группы

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января
Футбол | 01.01.2024, 19:10
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Футбол | 01.01.2024, 11:07
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец
Футбол | 01.01.2024, 12:15
В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец
В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Евгений Кожушко
Звісно що Палмер показує результат тому що грає весь матч, а не по 15-20 хвилин.
Ответить
+1
Octopus
Часто тупой живет счастливо, а умный сидит в депрессии, размышляя о тщетности бытия. Да, у Мудрика явно невысокий футбольный айкью, но это тот случай, когда умный не стал бы, оценив все исходные, а глупый пошел, создал и забил. Футбол это часто про веру и удачу, профессоров было много, но также было много успешных футбольных двоечников, которые просто любили игру.
Ответить
0
Remark
Як ця новина не в головних сайту? Я просто шокований.
Ответить
0
Remark
Дайте Мудрику ще трошки часу! Що Ви на нього накинулися? Він ще не розкрив свій талант повністю. 
Я не вірю, що слова палкіна або срни, про те, що Мудрик підкорить Англію не були пророчі.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
30.12.2023, 21:50 6
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 4
Футбол
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
01.01.2024, 01:27 3
Теннис
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
31.12.2023, 13:11 2
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
31.12.2023, 10:28
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
31.12.2023, 15:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем