Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гари ЛИНЕКЕР: «Не вина Мудрика, что он стоил 100 миллионов»
Англия
29 декабря 2023, 16:54 | Обновлено 29 декабря 2023, 16:55
633
0

Гари ЛИНЕКЕР: «Не вина Мудрика, что он стоил 100 миллионов»

Экс-форвард сборной Англии видит задатки в украинском футболисте

29 декабря 2023, 16:54 | Обновлено 29 декабря 2023, 16:55
633
0
Гари ЛИНЕКЕР: «Не вина Мудрика, что он стоил 100 миллионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-форвард сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер заступился за Михаила Мудрика, которого изрядно критикуют за недостаточно яркую игру в составе «Челси», особенно учитывая цену, которую «синие» заплатили за украинского футболиста.

«Мы говорили о трансферах «Челси», но я кое-что вижу в Мудрике. Думаю, что-то в нем есть. Он забил гол, у него сейчас три гола, он быстрый. Он кое-что показывает, и он должен это делать, поскольку стоит 100 миллионов фунтов, но это не его вина», – сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

Напомним, что Мудрик провел за «Челси» в нынешнем сезоне 19 матчей во всех турнирах (887 минут игрового времени), в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
Почеттино рассказал, сможет ли Мудрик сыграть в следующем матче
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
Михаил Мудрик Гари Линекер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Англия - Украина
Источник The Rest Is Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Футбол | 29 декабря 2023, 07:40 1
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом

«Канониры» сенсационно уступили на своем поле со счетом 0:2

Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Футбол | 29 декабря 2023, 00:13 36
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму

Александр Зинченко отыграл 64 минуты

Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 29.12.2023, 11:21
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Романо: Шахтеру предлагали 35 миллионов евро за Судакова
Футбол | 29.12.2023, 16:17
Романо: Шахтеру предлагали 35 миллионов евро за Судакова
Романо: Шахтеру предлагали 35 миллионов евро за Судакова
Скрипник рассказал, почему расторг контракт с Ворсклой
Футбол | 28.12.2023, 22:08
Скрипник рассказал, почему расторг контракт с Ворсклой
Скрипник рассказал, почему расторг контракт с Ворсклой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
28.12.2023, 04:15
Футбол
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
28.12.2023, 08:45 3
Бокс
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
27.12.2023, 16:05 6
Бокс
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
28.12.2023, 03:50
Футбол
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 16
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
28.12.2023, 14:08
Биатлон
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
28.12.2023, 05:59
Футбол
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
27.12.2023, 17:18 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем