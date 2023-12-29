Гари ЛИНЕКЕР: «Не вина Мудрика, что он стоил 100 миллионов»

Экс-форвард сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер заступился за Михаила Мудрика, которого изрядно критикуют за недостаточно яркую игру в составе «Челси», особенно учитывая цену, которую «синие» заплатили за украинского футболиста.

«Мы говорили о трансферах «Челси», но я кое-что вижу в Мудрике. Думаю, что-то в нем есть. Он забил гол, у него сейчас три гола, он быстрый. Он кое-что показывает, и он должен это делать, поскольку стоит 100 миллионов фунтов, но это не его вина», – сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

Напомним, что Мудрик провел за «Челси» в нынешнем сезоне 19 матчей во всех турнирах (887 минут игрового времени), в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.