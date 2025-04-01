ОФИЦИАЛЬНО. Захар Хамелюк стал игроком ФК Эпицентр
Игрок подписал контракт в свой день рождения
Свой первый матч после паузы в чемпионате «Эпицентр» проведет 5 апреля. Перед стартом второй части сезона клуб подписал контракт с 19-летним полузащитником Захаром Хамелюком.
Соглашение с «Эпицентром» Захар Хамелюк подписал в свой 19-й день рождения. Для игрока это первый в карьере профессиональный футбольный клуб в Украине.
До этого Хамелюк играл только в ДЮФЛ за черновицкую «Буковину» и ФК «Мункач», а последние два года выступал за клубы чемпионата Венгрии.
«Поздравляем Захара не только с официальным присоединением к дружеской семье ФК «Эпицентр», но и с Днем рождения!» – написала пресс-служба «Эпицентра».
Захар Хамелюк вместе с «Эпицентром» прошел зимние сборы и сыграл во многих контрольных поединках команды. Хамелюк будет играть за «Эпицентр» под номером 27.
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