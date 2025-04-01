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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Захар Хамелюк стал игроком ФК Эпицентр
Украина. Первая лига
01 апреля 2025, 14:51 |
254
0

ОФИЦИАЛЬНО. Захар Хамелюк стал игроком ФК Эпицентр

Игрок подписал контракт в свой день рождения

01 апреля 2025, 14:51 |
254
0
ОФИЦИАЛЬНО. Захар Хамелюк стал игроком ФК Эпицентр
ФК Эпицентр. Захар Хамелюк

Свой первый матч после паузы в чемпионате «Эпицентр» проведет 5 апреля. Перед стартом второй части сезона клуб подписал контракт с 19-летним полузащитником Захаром Хамелюком.

Соглашение с «Эпицентром» Захар Хамелюк подписал в свой 19-й день рождения. Для игрока это первый в карьере профессиональный футбольный клуб в Украине.

До этого Хамелюк играл только в ДЮФЛ за черновицкую «Буковину» и ФК «Мункач», а последние два года выступал за клубы чемпионата Венгрии.

«Поздравляем Захара не только с официальным присоединением к дружеской семье ФК «Эпицентр», но и с Днем рождения!» – написала пресс-служба «Эпицентра».

Захар Хамелюк вместе с «Эпицентром» прошел зимние сборы и сыграл во многих контрольных поединках команды. Хамелюк будет играть за «Эпицентр» под номером 27.

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Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
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