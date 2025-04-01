Не Забарный. Маркевич назвал лучшего легионера Украины на сегодня

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшего украинского легионера в феврале-марте 2025 года:

«Радует, что Яремчук начал забивать за «Олимпиакос», поэтому отмечу его. Насколько я знаю, он много работал последние месяцы и его работа начала приносить плоды».

В сезоне 2024/25 Роман Яремчук провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.8 миллиона евро.

Ранее Мирон Маркевич оценил возвращение Ярослава Ракицкого в футбол.