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  4. Не Забарный. Маркевич назвал лучшего легионера Украины на сегодня
Греция
01 апреля 2025, 14:17 |
284
0

Не Забарный. Маркевич назвал лучшего легионера Украины на сегодня

Легендарный украинский тренер отметил Романа Яремчука

01 апреля 2025, 14:17 |
284
0
Не Забарный. Маркевич назвал лучшего легионера Украины на сегодня
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшего украинского легионера в феврале-марте 2025 года:

«Радует, что Яремчук начал забивать за «Олимпиакос», поэтому отмечу его. Насколько я знаю, он много работал последние месяцы и его работа начала приносить плоды».

В сезоне 2024/25 Роман Яремчук провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.8 миллиона евро.

Ранее Мирон Маркевич оценил возвращение Ярослава Ракицкого в футбол.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Мирон Маркевич
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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