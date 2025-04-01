Греция01 апреля 2025, 14:17 |
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Не Забарный. Маркевич назвал лучшего легионера Украины на сегодня
Легендарный украинский тренер отметил Романа Яремчука
01 апреля 2025, 14:17 |
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Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшего украинского легионера в феврале-марте 2025 года:
«Радует, что Яремчук начал забивать за «Олимпиакос», поэтому отмечу его. Насколько я знаю, он много работал последние месяцы и его работа начала приносить плоды».
В сезоне 2024/25 Роман Яремчук провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.8 миллиона евро.
Ранее Мирон Маркевич оценил возвращение Ярослава Ракицкого в футбол.
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